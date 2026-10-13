Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 13:46h.

El central termina contrato en junio y aún no se ha sentado a negociar una posible renovación

Pellegrini sueña con llevar lejos al Betis en Champions: "Tenemos derecho a ambicionar"

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El contrato de Marc Bartra expira el próximo mes de junio y su futuro sigue siendo una incertidumbre a ocho meses del final de la temporada. El central cumplirá 36 años el próximo mes de enero y él mismo ha reconocido en reiteradas ocasiones que todavía se ve a un gran nivel competitivo durante varios años más, aunque su futuro queda en manos del club. El Real Betis deberá reconsiderar y valorar los escenarios posibles para una renovación, aunque por el momento no se haya producido ningún acercamiento al respecto. La entidad ha emplazado al entorno del futbolista a sentarse a finales de año y a partir de ahí calibrar el sentir de las dos partes, pero por el momento no hay nada más allá.

Es importante señalar el matiz de que será antes de enero, ya que si los futbolistas (Bellerín también termina contrato) llegan a esa fecha sin firmar una renovación, serán libres de negociar con cualquier club para marcharse con la libertad en junio, situación que podría obstaculizar su firma. Desde el club están tranquilos y entienden que ambos futbolistas tienen la intención de seguir en el Betis algún año más por lo que creen que no habrá demasiados problemas para firmar la continuidad de dos jugadores fundamentales para Manuel Pellegrini, pero todo debe resolverse.

De hecho Marc Bartra fue cuestionado sobre ello y no disipó dudas al respecto, dejándolo en manos de la entidad: "La pregunta es más para el club que para mí. Sinceramente estoy muy centrado en el presente, en rendir y servir al equipo. Lo demás que sea lo que Dios quiera. Lo demás es para otros", argumentaba el central en la rueda de prensa previa al duelo contra el FC Porto.

Esta es la novena campaña de Marc Bartra con la elástica verdiblanca. El central las ha pasado de todos los colores. Apostó antes que nadie por este proyecto hace casi una década y desde entonces el club ha ido creciendo progresivamente, aunque no todo fue un camino de rosas para el jugador. En 2021 pasó 8 meses jugando con cólicos, vómitos y perdiendo peso, y meses después de ganar la Copa del Rey tuvo que marcharse a Turquía para ayudar al club económicamente. Lejos de reblar, volvió aún mejor y este miércoles será titular en Champions.