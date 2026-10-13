Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 13:25h.

Pelle

Drama en el FC Porto a 24 horas de jugar contra el Betis

Compartir







Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno en Champions como local. El Real Betis recibe al FC Porto con el propósito de sumar un nuevo triunfo que dispare las opciones de clasificación para las rondas eliminatorias, objetivo ambicioso pero realista para el equipo, según reconoció el propio entrenador. El chileno tendrá a su disposición a Antony, ya recuperado de sus molestias, y confirmó la titularidad de Marc Bartra, que hoy le acompañó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

¿Se ve capaz de ganar al FC Porto? "Por supuesto que nos vemos capaces de lograr los tres puntos. Debemos ser un equipo comprometido, ser intensos y buscar el partido con personalidad. El grupo está muy fuerte entre ellos y me permite tener alternativas. Mientras el grupo tenga ambición y los rendimientos individuales sigan altos no tengo duda de que este equipo estará capacitado para lograr cosas importantes".

Cómo está Antony: "Está en condiciones, estará en la lista de citados, ya veremos si comienza o no, pero no tiene mayores problemas y está en condiciones de hacerlo".

El rol de Isco Alarcón: "Lo va demostrando partido tras partido. A menudo que se recupera más también va rindiendo más. Lo seguiremos dosificando, ha sido una lesión larga, de difícil recuperación, pero me alegro mucho por él. Ya sabemos el nivel que puede dar cuando está al cien por cien y me alegro mucho por el nivel que ha dado".

Cuál es el objetivo realista de este Betis: "Hay dos cosas muy importantes, una es la ambición de llegar lo más arriba posible y lo otro es la realidad. Esa realidad se ve dentro del campo. Este equipo tiene personalidad para salir a ganar con el rival que tenga enfrente, pero tenemos que demostrarlo. Estamos todos muy confiados, sabemos que es una competición en la que todos los equipos son difíciles. La ambición es clasificarse lo más alto posible, pero a través del juego tenemos que demostrarlo y ya veremos al terminar el grupo en qué posición nos deja".

Qué significa Bartra para Pellegrini: "Ha sido siempre un jugador para nosotros. Es uno de los capitanes y tiene un rol fundamental dentro del vestuario. Intenta trasladar siempre a conseguir cosas importantes y no creer que son objetivos imposibles. De a poco hemos ido creciendo, han llegado nuevos, pero esa mentalidad la intentamos inculcar en el plantel".

PUEDE INTERESARTE El momento más familiar de Morante en plena euforia: corrió a abrazar a su madre a la grada tras el partido

Cómo ve a Parrott: "Troy es un jugador más del plantel, cuando le ha tocado jugar ha estado a un alto nivel. Tenemos la fortuna también de tener al Cucho, que está a un gran nivel. Hay un plantel comprometido para intentar llegar lo más lejos posible en las tres competiciones. Alguna vez también podrán jugar juntos, pero ese compromiso para mí es fundamental independientemente de los nombres".

Llegar lejos con el Betis y emular lo del Málaga: "Fue un partido muy importante, nos dolió muchísimo quedar eliminados. Para todos los que critican el VAR, el VAR ha mejorado muchísimo el fútbol. Esas jugadas ya no funcionan. Pero más que acordarme de eso, que fue muy doloroso, ese año en Málaga se fueron ocho o nueve jugadores antes de comenzar la Champions. Fue un grupo muy comprometido, igual que aquí. Ahora debe ser exactamente igual, cuando hay un equipo comprometido y un funcionamiento tenemos todo el derecho a ambicionar pasar la fase de clasificación en el mejor puesto posible".

¿Posibles cambios en la portería? "Álvaro ha ido mejorando día tras día. Mañana en la convocatoria estarán Valles, Diego Conde y Manu y ya veremos quién comienza".

Cómo llega el FC Porto: "Está acostumbrado a jugar la Champions League. Pude enfrentarme con el Málaga, irán a por el partido por lo que debemos tener la personalidad de buscar el partido y salir a ganar".

El ambiente de La Cartuja: "Sin duda es un partido especial, es un torneo que el Betis sólo jugó una vez en su historia. Venimos de un partido ante Osasuna en el que había 65.000 personas apoyando. Ojalá mañana le podamos dedicar un buen triunfo".