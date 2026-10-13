Antony entrena sin molestias y estará en el Betis - FC Porto de Champions

Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 11:50h.

El brasileño sufrió unas molestias musculares contra Osasuna, pero encadena dos sesiones seguidas sin dolor y estará disponible este miércoles

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Antony Matheus dos Santos estará disponible para el estreno de la Champions League en La Cartuja. El brasileño ha arrastrado durante las últimas dos semanas una dolencia en el tobillo, a raíz de una dura entrada sufrida contra el Deportivo de La Coruña, y para colmo sufrió unas molestias musculares en el tramo final del duelo frente al Club Atlético Osasuna, lo que llevó a los servicios médicos a realizarle pruebas para determinar el alcance de esos problemas. Sin embargo, el extremo entrenó con normalidad ayer lunes y este martes ha vuelto a hacerlo sin dolor, por lo que estará a disposición de Manuel Pellegrini para un encuentro en el cual podrían dar un salto de gigante hacia el objetivo de estar en las rondas eliminatorias de la máxima competición continental.

Antony, Abde... ¿y Parrott?

Debutan los de Pellegrini en La Cartuja en la máxima competición continental y lo hacen con el rodaje y la autoestima de un gran comienzo de temporada, aunque con la certeza de que el bicampeón de Europa será un hueso duro de roer y una prueba de fuego de las posibilidades béticas de avanzar en la Liga de Campeones. Para este segundo compromiso continental las únicas ausencias serán las de Junior Firpo y Aitor Ruibal, ambos por diferentes lesiones.

La intensidad defensiva será una de las asignaturas del juego verdiblanco para evitar desconexiones que cuesten goles, así como la concentración en los balones laterales y las jugadas a balón parado; aunque las mejores bazas béticas radican en su juego de ataque. Disipada la duda del brasileño Antony Dos Santos, él y el marroquí Ez Abde apuntan a ser los estiletes frente al rocoso sistema defensivo de los portugueses junto con la rotación en el nueve, en el que Pellegrini viene contando con la versatilidad del colombiano Cucho Hernández y en el que podría salir de inicio el irlandés Troy Parrot tras su vuelta de un exitoso ciclo de cuatro partidos con otros tantos goles con la selección de su país.