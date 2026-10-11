La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Betis - Osasuna

Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 18:07h.

El brasileño sufrió una dura entrada contra el Deportivo y aún le produce dolor, de ahí que el técnico haya decidido reservarle de inicio

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La suplencia de Antony ha sido una de las grandes noticias de la previa del duelo que este domingo disputará el Real Betis contra el Club Atlético Osasuna. El brasileño partirá desde el banquillo junto a otros compañeros como Troy Parrott, Dani Ceballos o Lo Celso, pero su baja sorprendía especialmente habida cuenta que lo ha jugado prácticamente todo en este inicio de curso. Aunque no hay que lamentar males mayores, Manuel Pellegrini ha tomado esta decisión por precaución, dado que el extremo sigue arrastrando un dolor producido en la visita al Deportivo de La Coruña, aunque nada que ver con una lesión de mayor calado.

Durante estas dos semanas de parón los servicios médicos del Real Betis han tratado de cuidar al máximo a Antony Matheus dos Santos para evitar ciertos contactos que le puedan producir dolor. En el último partido antes del parón recibió una dura entrada con los tacos que aún perdura marcada en su piel, de ahí que durante varios días haya entrenado al margen para evitar contacto físico en determinados ejercicios. Una hoja de ruta esbozada para proteger al brasileño y reducir posibles dolores en determinados ejercicios, con el propósito de que pueda estar en plenitud de condiciones en el regreso a la competición doméstica... aunque por el momento el entrenador ha optado por reservarle.

Una vez el futbolista ha logrado dejar atrás los problemas de pubalgia que tanto le fastidiaron el pasado curso, los servicios médicos del club trabajan en consonancia con el futbolista para preservar su estado de salud y evitar cualquier atisbo de molestia. Antony vuelve a estar en plenitud física, de ahí que lo haya jugado prácticamente todo en este inicio de temporada. El brasileño ha sido titular en siete de los ocho partidos disputados y únicamente partió desde el banquillo contra el Villarreal, debido a la acumulación de encuentros que el equipo tenía por esas fechas. Hoy volverá a descansar.