Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 20:48h.

El canterano disputaba sus primeros minutos con el primer equipo en LaLiga y en la primera que tocó firmó uno de los golazos de la jornada

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José Antonio Morante, de La Puebla, ha llegado por la puerta grande al Real Betis. El habilidoso canterano disfrutó este domingo de su debut con el primer equipo en LaLiga y apenas le bastaron tres minutos para hacer lo que mejor sabe. Marcar diferencias a través de su descaro. Era prácticamente la pelota que cogía, levantó la cabeza, no se lo pensó y perforó la portería de Aitor Fernández para terminar de cerrar la goleada frente al Club Atlético Osasuna.

Habitual en los entrenamientos de la primera plantilla a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, el destino del futbolista ha estado ligado desde sus inicios al de su padre, Morante de la Puebla. La misma semana en la que su padre anunció que volvía a los ruedos, el hijo debutó el pasado 22 de enero con el primer equipo verdiblanco ante el PAOK en Salónica en un partido de la fase de clasificación de la Europa League en el que dispuso de sus primeros veinte minutos con el equipo de sus amores y dos días después de anunciar sus dudas para la temporada de 2027, su hijo debutaba en LaLiga con gol.

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Con una zurda exquisita, el extremo tiene contrato con el Betis hasta 2028 después de haberse incorporado al equipo del Benito Villamarín en el verano de 2022 procedente de la feraz cantera del Coria, pueblo vecino al suyo que ha dado futbolistas como la leyenda bética Rogelio Sosa o, en el lado sevillista, Manolo Ruiz Sosa.

A sus 19 años, José Antonio Morante está asentado ya en el Betis Deportivo tras destacar en el Juvenil de División de Honor, con el que fue campeón de la Copa de Campeones de la Copa del Rey en los dos últimos años, liderando generación de futbolistas como Masqué, Curro, De Roa, Corralejo o Marcos Mora. Le tocó esperar con paciencia, pero a poco que tuvo la oportunidad no lo desaprovechó.