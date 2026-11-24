Senegal 'recupera' el título que ganó en la polémica final ante Marruecos

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El TAS proclama a Senegal como campeón de la Copa África 2026. El Tribunal del Arbitraje Deportivo ha dado la razón este martes a la selección senegalesa tras su recurso contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había anulado su victoria en la polémica final disputada el pasado 18 de enero para dar el título a Marruecos.

Cabe recordar que la final de la Copa África estuvo marcada por el amago de la selección de Senegal de abandonar el campo en el tramo final del tiempo reglamentario, cuando el colegiado señaló un polémico penalti a favor de Marruecos. Después de ese amago, los jugadores regresaron al terreno de juego y Brahim Díaz falló el penalti, lanzado 'a lo Panenka'. El partido se fue a la prórroga, donde los senegaleses se impusieron gracias a un gol de Pape Gueye en el 94'.

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Tras la celebración del título, la CAF decidió retirárselo a Senegal y otorgárselo a Marruecos en el mes de marzo después de reclamar que la mayoría de los jugadores de Senegal habían abandonado el campo antes de finalizar el duelo. Los futbolistas, finalmente, regresaron al encuentro, cuyo marcador acabó siendo favorable ya en la prórroga.

Ahora, tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronuncia a favor de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF para volver a recuperar el título de manera definitiva.