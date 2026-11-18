Ya ha cumplida la inhabilitación y en la RFEF sospechan que quiere recuperar la presidencia

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Luis Rubiales tantea un regreso a la RFEF. El expresidente de la Real Federación ya puede volver a ocupar cargos en el fútbol español, pues este mismo martes llegó a su fin la sanción de tres años de inhabilitación que le impuso la FIFA debido a su comportamiento en la final del Mundial Femenino de 2023, marcado por su beso a Jenni Hermoso tras la consecución del título por parte de la selección española.

Cumplida la sanción, el andaluz se estaría planteando la opción de regresar al órgano federativo, un hecho que no parece ni mucho menos sencillo. Según adelantó la Cadena Ser y ha confirmado también el diario El País, Rubiales estaría tanteando la opción de presentar una moción de censura contra Rafael Louzán para volver a ser presidente de la RFEF.

"Rubiales habría hablado con clubes, jugadores y sobre todo territoriales con un objetivo claro: estar preparado para una posible moción de censura", desveló el periodista Antón Meana en la Cadena Ser.

"Hoy he llamado a Rubiales. No había hablado con él en tres años. Una conversación cordial, respetuosa. Ha durado 1 minuto y 28 minutos. Me ha dicho que no sabe nada de estos artículos. Y cuando le he preguntado si trabaja para volver a la RFEF, no ha respondido ni que sí ni que no", añadió Meana en El Larguero este martes por la noche.

De igual forma, el diario El País señala a Diego Martínez, vicepresidente de la RFEF y presidente de la federación de Melilla, como una de las figuras claves ante una posible moción de censura tras un enfrentamiento con Louzán durante los últimos días.

Si Rubiales llegara a presentar una moción de censura, necesitaría ser promovida al menos por un tercio de la Asamblea, algo que no se antoja ni mucho menos sencillo. Necesitaría tener el apoyo al menos de 47 asambleístas de los 142 miembros que la componen para que la moción pudiera salir adelante. Desde la RFEF, según el mismo diario, creen que el granadino lo tiene más que difícil para que esto pueda suceder debido a que la mayoría de los asambleístas "están a muerte con Louzán".