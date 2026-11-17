Portugal, la última selección en clasificarse como primera de grupo

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Se acabó la fase de grupos de la Nations League. Y ahora sí, España ya conoce sus posibles rivales de cara a los cuartos de final. Portugal y Noruega, en este orden, han sido las últimas selecciones en confirmar sus billetes a la fase final de la competición, que tendrá una ronda de cuartos en el mes de marzo antes de que en junio se dispute la Final Four.

Posibles rivales de España en la Nations League

Con 15 puntos y un +8 en la diferencia de goles, España acabó segunda del grupo A3 debido a su derrota ante Inglaterra, líder con un +13 en la diferencia de goles.

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Así pues, ahora tendrá que enfrentarse a un primer clasificado en la ronda de cuartos de final, que se disputará a ida y vuelta en marzo, con la vuelta a domicilio por ser segunda. Sus posibles rivales son los tres líderes de los tres grupos restantes de la Liga A: Francia, Alemania y Portugal. No puede enfrentarse de nuevo a Inglaterra, que jugará los cuartos como primera.

Además de España, también están clasificadas como segundas de grupo Bélgica, Países Bajos y Noruega, que disputarán los cuartos en el mes de marzo ante un líder.

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Italia y Grecia permanecen en la Liga A como las dos terceras mejor clasificadas.

Croacia y Dinamarca como terceras peores clasificadas, junto a Gales y Serbia como las cuartas mejor clasificadas, disputarán un playoff de descenso, mientras que Turquía y Chequia, las peores colistas, descienden directamente a la Liga B.

Sorteo de la Nations League: fecha, horario y formato

El sorteo de cuartos de final de la Nations League se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre a las 12:00 horas. España conocerá su rival de cara al mes de marzo, con la desventaja de saber ya que jugará el partido de vuelta a domicilio. También se llevarán a cabo este mismo día los sorteos de playoff de ascensos y descensos.

Si la selección española consigue superar la ronda de cuartos de final, disputaría de nuevo la Final Four de la Nations League en el mes de junio, una vez concluya la temporada a nivel de clubes.