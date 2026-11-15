Uno por uno y notas de España ante Inglaterra con dos notables claros y dos suspensos

Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 22:47h.

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España cerró su racha de imbatibilidad con una dolorosa derrota ante Inglaterra en el Metropolitano. La Roja se marchó al descanso por detrás tras un penalti transformado por Harry Kane y terminó de complicarse la noche con los tantos de Konsa y Ben White en el arranque de la segunda mitad. Sin embargo, la expulsión de Elliot Anderson y los goles de Oyarzabal, desde los once metros, y Nico Williams, a pase de Lamine Yamal, encendieron la esperanza de una remontada que se quedó a medias. Inglaterra resistió con diez jugadores y se llevó el liderato del grupo.

Las notas de España en el Metropolitano

Unai Simón: 5. Vendido. No tuvo una noche especialmente afortunada, aunque tampoco fue el principal responsable del desastre defensivo español.

No tuvo una noche especialmente afortunada, aunque tampoco fue el principal responsable del desastre defensivo español. Marc Pubill: 5. Lesionado. Solo pudo estar veinte minutos sobre el césped. No le dio tiempo a mostrar mucho, pero el poco trabajo que tuvo en defensa lo solventó sin problemas.

Solo pudo estar veinte minutos sobre el césped. No le dio tiempo a mostrar mucho, pero el poco trabajo que tuvo en defensa lo solventó sin problemas. Pau Cubarsí: 4. Señalado. Cometió el penalti del 0-1 a Harry Kane y estuvo muy impreciso en las llegadas de Inglaterra.

Cometió el penalti del 0-1 a Harry Kane y estuvo muy impreciso en las llegadas de Inglaterra. Marc Cucurella: 6. Batallador. Fue uno de los jugadores que más intentó mantener el nivel competitivo de España en una noche muy complicada. No siempre estuvo acertado en defensa.

Fue uno de los jugadores que más intentó mantener el nivel competitivo de España en una noche muy complicada. No siempre estuvo acertado en defensa. Martín Zubimendi: 5. Superado. Tuvo la complicada tarea de sostener el centro del campo en una noche especialmente complicada, donde Inglaterra encontró demasiadas facilidades para superar la presión.

Tuvo la complicada tarea de sostener el centro del campo en una noche especialmente complicada, donde Inglaterra encontró demasiadas facilidades para superar la presión. Fabián Ruiz: 5. Intermitente. Le faltó continuidad para dar ese punto de pausa y claridad que suele aportar cuando está cómodo con el balón.

Le faltó continuidad para dar ese punto de pausa y claridad que suele aportar cuando está cómodo con el balón. Mikel Merino: 4. Desaparecido. No tuvo el protagonismo esperado; tampoco tuvo movilidad ni capacidad para cambiar el ritmo del encuentro.

No tuvo el protagonismo esperado; tampoco tuvo movilidad ni capacidad para cambiar el ritmo del encuentro. Lamine Yamal: 8. Diferencial. Volvió a demostrar que es uno de los futbolistas capaces de cambiar un partido por sí solos. Provocó la expulsión de Elliot Anderson, el penalti para el 1-3 y asistió a Nico Williams para el 2-3.

Volvió a demostrar que es uno de los futbolistas capaces de cambiar un partido por sí solos. Provocó la expulsión de Elliot Anderson, el penalti para el 1-3 y asistió a Nico Williams para el 2-3. Álex Baena: 5'5. Desconectado. No consiguió encontrar su sitio en un partido que exigía mucha más personalidad con balón.

No consiguió encontrar su sitio en un partido que exigía mucha más personalidad con balón. Mikel Oyarzabal: 6. Efectivo. No fue su actuación más brillante, pero sí tuvo personalidad para asumir la responsabilidad y marcar desde el punto de penalti.

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Los cambios de Luis de la Fuente: