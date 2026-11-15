Juan Pérez 15 NOV 2026 - 21:46h.

El sonido de viento ha sido evidente antes del pitido inicial

El himno de España genera división en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

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El enfrentamiento entre España e Inglaterra en el Estadio Metropolitano deja los primeros titulares antes de ver rodar el balón, y todo por la ampliación de un debate eterno: la pitada de los himnos. En este caso el dilema pasa por el sonido de viento que ha acompañado al 'God Save the Queen', y aunque ha ido de más a menos, devuelve al primer plano la polémica por todo lo que significa el respeto entre aficiones, selecciones y situaciones en el fútbol actual.

El estado de forma de la selección española en los últimos meses incita a empujar al bloque de Luis de la Fuente desde la primera toma de contacto, y eso ha empujado a muchos a cargar contra el himno inglés. La pitada de una parte de la grada en el partido de la fase de grupo de la Nation's League plasma una situación que se ha repetido en los últimos meses en diferentes situaciones, desde la pasada final de la Copa del Rey con repercusiones activas a partidos anteriores de La Roja.

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La comparativa y el contexto son claves para entender por qué algunos levantan la voz para pitar el himno inglés cuando en Wembley hace unas semanas apenas hubo incidencias relacionadas con el español. Ahí nace un debate que se divide en selecciones autonómicas, en enfrentamiento entre aficiones y en finales de la Copa del Rey, pero rara vez esta situación llega a un extremo como pitar un himno ajeno si no ha pasado nada de por medio. A España le sucedió en Albania hace no mucho, pero ante Inglaterra no había nada para entender el movimiento.

De hecho el aficionado español parece estar de acuerdo en que no es una decisión inteligente, y hay comentarios de todo tipo, desde lo profesional a lo personal: "Soy español y llevo 8 años en Escocia. No puedo negar lo mucho que me disgusta todo lo ingles. Pero un himno no se silba. Hay que tener honor", comenta un seguidor patrio. La queja es común, y la pitada no fue descomunal, pero manda un mensaje que debería salir de los campos de fútbol.