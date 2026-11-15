Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 16:30h.

Mati Prats deja clara su opinión tras el "español el que no bote" de San Mamés tras el Euskadi-Venezuela

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La jornada de sábado fue histórica para la selección vasca. El equipo liderado por Jagoba Arrasate desde el banquillo y con nombres como Oihan Sancet, Mikel Jauregizar o Íñigo Vicente. Fue precisamente Jauregizar el autor del único tanto del partido ante Venezuela. Un triunfo que va más allá de lo puramente deportivo, y es que esta victoria vuelve a dar alas a la Federación Vasca para intentar de nuevo que la Euskal Selekzioa pueda tener las mismas oportunidades que la española. Para Mati Prats eso difícilmente será aceptado por la FIFA y, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, no ha dudado en señalar y criticar los cánticos de 'español el que no bote' durante la celebración en San Mamés.