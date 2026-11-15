Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 12:46h.

El retraso de la Copa Asia cambia los planes del ex del Sevilla

Julen Lopetegui desvela su sentimiento tras el despido con España en Rusia 2018: "De vuelta de los sueños de una vida"

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Julen Lopetegui no continuará en Qatar. El que fuese técnico del Real Madrid o el Sevilla, entre otros, no renovará su contrato el próximo mes de abril de 2027 y esperará hasta el próximo verano para coger, según cuenta MARCA, un nuevo "proyecto de nivel" antes de la temporada 27/28.

Según cuenta la citada fuente, la decisión de retrasar la Copa de Asia hasta enero de 2028 después de los incidentes vividos en Arabia Saudí durante los últimos meses, ha frenado por completo el interés de Julen Lopetegui en Qatar y el técnico habría decidido no renovar su contrato, que expira el próximo mes de abril.

Esta decisión, eso sí, no contaría con un interés deportivo detrás ya que siempre según el medio citado, Lopetegui no tiene interés en agarrar a un equipo a mitad de temporada y esperaría al próximo mes de junio para firmar un nuevo contrato con un "proyecto de nivel".

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Julen Lopetegui, relacionado con el Espanyol

Cabe recordar que el último club en ser relacionado con Julen Lopetegui fue el Espanyol de su excompañero en el Sevilla Monchi. Tras su excelente relación en el Sánchez-Pizjuán, fueron muchos medios los que apuntaron el nombre del exseleccionador, junto a José Luis Mendilibar, como principales candidatos para dirigir en el RCDE Stadium tras el cese de Manolo González.

Finalmente, Monchi apostó por Eder Sarabia, técnico que llegaba al Espanyol tras realizar un notable papel con el Elche pero que, después de su pasado en el FC Barcelona, acumuló un buen número de críticas por parte del seguidor perico.

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Desconocemos, de momento, lo que el futuro le depara a Julen Lopetegui, si el ex del Sevilla volverá, o no, a LALIGA, pero parece decidido que su destino el próximo curso no estará ligado a la selección de Qatar.