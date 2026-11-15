Álvaro Valles no tendrá minutos con la Selección

Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 09:54h.

Lamine Yamal y Oyarzabal están en la lista; Marc Roca lucirá el '3'

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La Selección Española ha anunciado este domingo la convocatoria de Luis de la Fuente para el encuentro ante Inglaterra y, entre las novedades de Lamine Yamal y Oyarzabal, destaca la ausencia -nuevamente- de Álvaro Valles, guardameta del Betis que volverá a Sevilla sin haber disputado ni un minuto con La Roja.

Tras un primer encuentro, lejos de ser brillante, ante la República Checa (0-2), Luis de la Fuente ha anunciado este domingo su lista de convocados para enfrentarse a Inglaterra con varias novedades interesantes en la misma.

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Como se esperaba, el seleccionador recupera para la cita tanto a Lamine Yamal, que a su vez recupera el '10', como a Oyarzabal, hombre importantísimo para Luis de la Fuente. Sin Grimaldo, que volvió a casa debido a un impedimento médico, el técnico también suma a la convocatoria a Laporte, que fue descartado en la primera cita, por Jacobo. El otro descarte -además de Valles-, con el '21', es Roberto.

En estas, Álvaro Valles, llamado como cuarto portero en la lista de Luis de la Fuente, volvió a quedarse sin dorsal este domingo y no podrá jugar sus primeros minutos con la Selección Española en esta convocatoria, llevándose, eso sí, la experiencia de haber entrenado con la reciente campeona del mundo.

Como curiosidad, respecto a la cita ante República Checa, también hemos tenido un pequeño baile de dorsales. Marc Roca, que llevaba el '17', tendrá que coger ahora el '3'; Lamine Yamal recupera el '10' y Oyarzabal hace lo mismo con el '21'; Nico Williams vuelve al '17' y, después de todo, Víctor Muñoz devuelve el '10' para lucir el '19'.

La lista completa la forman los siguientes nombres:

Unai Simón, Raya, Joan García; Pedro Porro, Marc Pubill, Huijsen, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Marc Roca, Merino, Fabián, Fermín, Barrios, Baena, Zubimendi, Pedri; Oyarzabal, Ferran, Víctor Muñoz, Nico Williams, Yeremy y Lamine Yamal.