Uno por uno y notas de España ante Chequia: Baena y Pubill deciden un partido de notable general

Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 22:41h.

Así jugaron los futbolistas de Luis de la Fuente

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La Selección Española venció a República Checa en el partido correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Nations League. Un duelo en el que Luis de la Fuente tuvo que alinear a muchos jugadores menos habituales debido a las numerosas bajas de jugadores importantes. A continuación ponemos notas a los jugadores españoles, uno por uno.

Unai Simón (6): Prácticamente inédito bajo palos. Seguro en centros laterales y sin miedo con el balón en los pies. No arriesgó y siempre tomó buenas decisiones. Además, dio un pase de gol a Yeremy Pino en el que estaba milimétricamente adelantado.

Pedro Porro (7): Partido muy completo del lateral, tanto a nivel defensivo como participando en zonas adelantadas.

Pau Cubarsí (7): Bien al corte y adelantando mucho su posición para apoyar el juego colectivo.

Dean Huijsen (7): Muy atento a su espalda y también muy preciso en la salida de balón, buscando siempre pases que batieran líneas de presión.

Marc Cucurella (6): Muy profundo por el perfil izquierdo, llegando constantemente a línea de fondo e incluso asomándose a la portería rival. Dejó un par de tiros peligrosos en la primera mitad. Más contenido y guardando más la posición en la segunda.

Martín Zubimendi (6): Jugando con mucha calma, pero poco exigido. Sorteó fácilmente las pocas veces que Chequia presionó.

Fabián Ruiz (7): Abarcando muchísimo terreno. Bajaba a recibir la pelota para dar salida desde atrás y también llegando al área rival. Especialmente peligroso fue un tiro con la derecha tras una jugada espectacular de España a nivel colectivo.

Fermín López (7): Mucha presencia entre líneas. Dejó varios pases peligrosos para acabar jugada en la frontal y generando superioridades junto a Fabián y Álex Baena.

Yeremy Pino (6): En la primera parte estuvo participativo, apareciendo en zonas abiertas y también emparejándose con Krejci, buscándole la espalda. Marcó un gol, pero estaba ligeramente adelantado.

Álex Baena (7): Venía a participar por zonas interiores, aunque no tuvo mucha presencia. Eso sí, su gol de penalti, muy bien tirado, puso por delante a España.

Ferran Torres (5): Muy participativo, viniendo mucho en apoyos y descargando para la segunda línea, pero fallón en la definición.

Mikel Merino (5): Dio continuidad al juego asociativo de España.

Roberto Fernández (5): Provocó la expulsión de Krejci en una ruptura al espacio.

Marc Pubill (7): Poco exigido en defensa. Dejó una jugada de peligro en el descuento del partido, llegando a línea de fondo. Marcó el gol de la sentencia.

Pedri González (6): Intentó verticalizar con balón en los minutos finales.

Jorge de Frutos (5): Tuvo una ocasión de gol al final del partido, pero falló una ocasión clara en el descuento.