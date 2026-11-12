Javi Rayo 12 NOV 2026 - 19:08h.

Más de 1.000 aficionados arropan a España en la capital de la República Checa

Manu Carreño tras el caso Lamine Yamal en España: "Hay gente que le tiene ganas a Luis de la Fuente"

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Unos 1.300 aficionados están acompañando a España en Praga antes del partido ante la República Checa de Santi Denia. España, ya clasificada, no se juega nada pero son muchos los hinchas que han querido viajar hasta la capital de este país europeo para ver a los jugadores de Luis de la Fuente en un partido donde no estará Lamine Yamal. Al grito de "soy español", la marea roja ha tomado la plaza de la Ciudad Vieja de Praga para animar a la Selección campeona del mundo antes del encuentro.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.