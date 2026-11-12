Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 14:54h.

El visueño ha cambiado de agencia y valora una salida en enero

Los nombres de José Ignacio Navarro para abrir hueco en el límite salarial en enero

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Palabra de José Ignacio Navarro: el Sevilla FC tiene que dar salidas antes de abordar algún fichaje en el mercado de invierno. Las cuentas del director deportivo están claras y surgen numerosos nombres para abandonar la entidad, pero el que ha tomado más fuerza en las últimas horas ha sido José Ángel Carmona.

Al defensa canterano no le ha quedado otra esta temporada que asumir un rol secundario dentro de la plantilla. Juan Iglesias es titular indiscutible en el lateral derecho y apenas ha participado en 87 minutos en lo que va de temporada en LALIGA EA SPORTS, sumando además el partido completo ante el Sporting de Hortaleza. Sin embargo, Carmona es competitivo, quiere jugar y, de hecho, ese fue uno de los motivos por el que rechazó el ofertón del Nottingham Forest el año pasado cuando se sabía titular en el equipo de su vida.

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Así las cosas, y después de que en el pasado verano se le relacionara de nuevo con la Premier League, con el Olympiacos o con el Ajax de Amsterdam, el jugador anunció oficialmente este miércoles que cambiaba de agencia de representación. Dejaba la firma 380amk para enrolarse en una de las grandes firmas del sector como es CAA Stellar.

La empresa representa a jugadores como Fermín, Álex Baena, Pablo Barrios, Yeremi Pino, Unai Simón, Konaté o Camavinga, y en ella se encuentra Álex Torilo, que comanda la detección de talento en Andalucía y fue entrenador de la cantera sevillista. Curiosamente, ha emprendido el mismo camino en cuanto a sus representantes que Fran González, el guardameta sevillista, que también cambió una agencia por la otra.

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Opciones de salir

Carmona ya tenía en mente la posibilidad de salir el pasado verano, pero no se dio la circunstancia y ese hecho le ha llevado a tomar la determinación de cambiar de agentes. A finales de 2024 amplió tres años su contrato con el Sevilla, hasta junio de 2028, pasando a formar parte de la primera plantilla y estrenando su dorsal del primer equipo en enero de 2025.

Julen Lopetegui le hizo debutar, García Pimienta y Almeyda le dieron confianza, hasta que Luis García Plaza no tuvo más remedio que poner por delante en sus preferencias a un Juan Iglesias que se está mostrando tremendamente sólido en este inicio de campaña. Entre esperar a una sanción o lesión del vallisoletano y buscar minutos en otro sitio, Carmona parece estar decidido a esta segunda opción y ya ha dado pasos hacia adelante.