María Trigo 12 NOV 2026 - 12:11h.

El exjugador de Italia habla de lo que le pasó con Zidane en la final del Mundial de 2006

Mbappé "tenía el avión privado esperándole para volver a Madrid", pero Zidane lo frenó todo: "Hay una pelea de gallos"

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La muerte de Jesús de Miguel conmocionó a todos. Por desgracia, la acción entre el portero del Andorra Jesús Owono y el delantero del Tenerife ha escrito una de las páginas más triste y dolorosa del mundo del fútbol. En las últimas horas, han causado un gran revuelo las palabras al respecto que dicho Marco Materazzi, mítico defensa italiano.

Con motivo del Italia-Francia que se juega esta noche, Materazzi ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que le preguntan por la mítica escena del cabezazo con Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006. "Pensándolo bien, esa escena le molesta más a Zidane que a Materazzi, ¿no?", le pregunta el periodista, llevándose la siguiente respuesta: "Bueno, no tanto. La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese portero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta: ¿qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?".

¿Por qué se sigue hablando del tema?

Materazzi considera que a pesar de la cantidad de años que han pasado desde el suceso, está sólo de actualidad por el citado duelo de esta noche: "Se vuelve a hablar del tema porque se está jugando el partido Italia-Francia, pero con su carrera como entrenador, creo que ya lo ha dejado atrás".

Además, también comentó por qué en 20 años las versiones de los dos son contradictorias: "La oportunidad surgió, como todos sabemos. Noviembre de 2010, en el Hotel Melia de Milán, en la víspera del partido entre el AC Milan y el Real Madrid: salgo del hotel tras saludar a Mourinho, y él está aparcando su coche en la parte de atrás. Cuando me ve, duda un poco, incluso se da la vuelta para regresar, pero lo enfrento y le estrecho la mano: 'Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve'. Él responde: 'No te preocupes: son cosas que pasan, son cosa del pasado'. Lástima que luego se retractara de todo, diciendo que pensaba que yo era un fan".