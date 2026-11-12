Los tres descartes de Luis de la Fuente y el posible once de España ante las bajas de Lamine y Rodri

Alberto Cercós García 12 NOV 2026 - 11:09h.

Aymeric Laporte, Lamine Yamal o Rodri no estarán esta noche ante la República Checa

Josep Pedrerol responde a Luis de la Fuente por la baja de Lamine Yamal: "¿Qué mentiras ha habido?"

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La convocatoria de Luis de la Fuente para cerrar el grupo de la Nations League llega marcada por ausencias. España visita esta noche a República Checa sin Rodri, Dani Olmo y Eric García, lesionados, y tampoco tendrá a Lamine Yamal ni Mikel Oyarzabal. El azulgrana se quedó en Barcelona por sus molestias en la rodilla, mientras que el capitán de la Real Sociedad atraviesa un proceso gripal. De la Fuente espera recuperar a ambos para Inglaterra, el domingo, pero en Praga deberá buscar soluciones sin sus argumentos ofensivos. La Roja, ya clasificada para cuartos, quiere mantener el pleno y asegurar el liderato.

A esas bajas se suman los tres descartes para esta noche: Aymeric Laporte, Álvaro Valles y Nico Williams. El central se queda fuera tras no entrenarse en la víspera por una indisposición, mientras que el portero es uno de los sacrificados al viajar con cuatro guardametas. La ausencia de Nico reduce las opciones para los extremos. Lamine tampoco estará, aunque su caso responde a la decisión médica de evitarle el viaje. Así, De la Fuente pierde desborde por fuera y debe reconstruir el equipo desde el centro del campo. En defensa, Huijsen gana opciones para acompañar a Cubarsí, con Porro y Cucurella en los laterales.

El relevo de Rodri parece tener nombre propio: Martín Zubimendi. El centrocampista del Arsenal es la alternativa para dar equilibrio, con Pedri como socio para conectar líneas. La tercera plaza ofrece variantes: Fabián Ruiz aporta pausa; Mikel Merino, llegada al área; y Fermín López, energía. Merino podría adelantar su posición para ocupar la zona que deja libre Dani Olmo. En las bandas, Álex Baena y Yeremy Pino parten con ventaja para acompañar a Ferran Torres, que apunta a ser la referencia ofensiva ante la ausencia de Oyarzabal. Jorge de Frutos ofrece velocidad desde el banquillo.

Un posible once de Luis de la Fuente para esta noche

Con ese escenario, un posible once sería Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres y Álex Baena. Un 4-3-3 reconocible, con Merino cerca del área y Baena partiendo desde la izquierda para asociarse por dentro. La alternativa sería introducir a Fabián para reforzar el control o a Fermín si busca dinamismo. No se trata de encontrar otro Lamine ni otro Rodri, sino de repartir responsabilidades y adaptar el plan a los disponibles. De la Fuente deberá demostrarlo en Praga.