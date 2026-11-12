Alberto Cercós García 12 NOV 2026 - 10:01h.

El Big Data predice que el FC Barcelona ganará LaLiga y eso hace que Tomás Roncero estalle

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El fútbol tiene una particularidad que no siempre entienden los números: no hay algoritmo capaz de anticipar todo lo que puede suceder sobre el césped. Y si alguien tenía alguna duda, Tomás Roncero se encargó de dejarlo bastante claro en 'El Chiringuito'. El programa de Josep Pedrerol puso sobre la mesa las predicciones de Stats Perform, una de las empresas de referencia en análisis estadístico, que ha utilizado el Big Data para pronosticar cómo terminará la clasificación de Primera División. Unos cálculos que no dejaron indiferente a nadie y que dibujan un escenario bastante particular: el FC Barcelona sería campeón, con el Real Madrid segundo y el Atlético de Madrid cerrando el podio. Por detrás, el Betis ocuparía la cuarta plaza, la Real Sociedad sería quinta y el Athletic Club terminaría sexto. Sin embargo, lo más llamativo de la proyección aparece en la zona baja, donde Málaga, Getafe y Osasuna serían los tres equipos condenados al descenso.

Una clasificación que dio mucho que hablar en la tertulia y que encontró rápidamente un detractor de peso. Tomás Roncero no parecía especialmente dispuesto a aceptar que una máquina tuviera la última palabra sobre el futuro de LaLiga. El periodista defendió que el fútbol va mucho más allá de porcentajes, probabilidades y modelos matemáticos. Especialmente cuando se trata de decidir quién acaba levantando el título. El pronóstico de Stats Perform coloca al Barcelona por delante de sus dos grandes rivales, pero Roncero no está dispuesto a dar por buena esa sentencia. Para el colaborador de 'El Chiringuito', todavía hay demasiados factores que escapan a cualquier cálculo estadístico y que pueden cambiar por completo el desenlace de una competición tan larga como la española.

Tomás Roncero y su apuesta por el Real Madrid

Su respuesta fue tan contundente como reconocible. Lejos de dejarse impresionar por la tecnología y los sofisticados cálculos de Stats Perform, Roncero lanzó un mensaje directo contra el protagonismo que está adquiriendo el Big Data en el fútbol: "Es una máquina; seamos humanos, que sabemos más que ellos".

Una declaración de intenciones con la que dejó claro que no comparte el pronóstico y que sigue confiando en el factor humano para interpretar lo que sucede en el terreno de juego. Su apuesta, además, tiene un nombre propio: el Real Madrid. Frente al supuesto favoritismo estadístico del Barcelona, Roncero defendió que los blancos acabarán conquistando el campeonato. Su particular alternativa al Big Data ya tiene nombre: el Big History. Porque, para él, la historia, la experiencia y el ADN ganador del conjunto madridista pesan mucho más que cualquier simulación informática.