Pablo García, su pasión por el Betis y la historia de las calzonas: "Hasta que esté en este mundo"

María Trigo 12 NOV 2026 - 08:13h.

El jugador del Racing no oculta sus sentimientos hacia el conjunto verdiblanco y habla del derbi

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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No hay entrevista en la que a Pablo García no le pregunten por el Real Betis Balompié. Sus sentimientos hacía el club al que llegó en categoría prebenjamín y se fue en el pasado mercado de fichajes veraniego están ahí y él jamás los ha ocultado. Ahora, en una entrevista con El Chiringuito durante la concentración con la Selección Española Sub 21, lo ha vuelto a hacer.

Pablo García y lo que significa el Betis

El actual jugador del Racing de Santander a hablado de lo que significa el Betis, de lo complicado que será ver el derbi desde la distancia y, además, cuenta una historia de unas calzonas del conjunto verdiblanco.

Pregunta. ¿El equipo de tu vida?

Respuesta. El Real Betis Balompié seguramente sea el equipo de mi vida toda la vida, hasta que yo no esté en este mundo y lo seguiré apoyando y ayudando en lo que pueda, hasta mi último aliento.

P. ¿Lo sigues viendo?

R. Por supuesto, todos los partidos.

P. ¿Cómo es ver un partido de tu equipo, el equipo donde has jugado desde que eras pequeño, sin poder estar ahí?

R. Raro, raro, porque tú te ves ahí con esa camiseta que te la llevas poniendo toda la vida, ¿no? Pero bueno, lo he dicho ya, es un trabajo, uno tiene que seguir progresando, tiene que seguir mejorando y quién sabe si en un futuro nos volveremos a cruzar.

P. ¿Te pones la camiseta del Betis?

R. No me he llevado ninguno para Santander porque básicamente ya no me cabe más nada. Vivo en un piso pequeñito y no me cabe más nada, pero mi carzona del Betis siempre para los viajes, para lo que sea. Por ejemplo, para la selección, para por la habitación tengo una de Racing y una de Betis, ¿no? Siempre presente.

P. Y ahora que viene el derbi, ¿va a ser el primer derbi que vivas como aficionado desde fuera?

R. Va a ser raro. No puedo vivirlo desde dentro, ni en el campo como lo he vivido otras veces, en la grada. Pero estoy seguro de que vamos a ganarlo y me lo cuento como en primera persona porque yo todavía sigo formando parte de ello.

La sorpresa de su familia

El Chiringuito, además, le tenía preparado una emotiva sopresa a Pablo García, que se emocionó mucho: