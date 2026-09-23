Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 07:57h.

El extremo se muestra con confianza en una entrevista concedida desde la selección sub 21

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Pablo García fue una de las salidas más sonadas en el tramo final del mercado de fichajes del Real Betis. El canterano verdiblanco salió a última hora rumbo al Racing de Santander, donde lucha por un puesto con jugadores de la talla de Andrés Martín, Iñigo Vicente o Iker Luque, entre otros. En este sentido, el extremo está teniendo minutos de la mano de José Alberto López, que le está ubicando en la banda derecha para buscar diagonales hacia dentro. Ahora el jugador se encuentra concentrado con la selección sub 21, con Ángel Ortiz y otro exverdiblanco como Jesús Rodríguez, donde ha respondido a qué hará cuando le toque medirse a su exequipo.

Ha sido en una entrevista concedida a El Larguero, de la Cadena SER. En primer lugar, tiene claro que no hay exequipo que valga y que se debe a su actual club: "Hombre, en un Racing - Betis lo primero que voy a hacer es meter unos pocos. Eso seguro es lo que vamos a intentar, ¿no? Pero es verdad que, si hay que pedir disculpas a la grada y a la afición se pedirá, pero si hay que meterle algún par de ellos más se meterá", explica. Ante la respuesta, Manu Carreño bromea con la posibilidad de anotar incluso un hat-trick, aunque luego pediría perdón: "Por supuesto, yo creo que al final tenemos que intentar ganar todos los partidos, sea el equipo que sea, pero si hay que pedir disculpas, como ya comentaba, se pedirán, aunque haya que meter luego más goles", comenta.

Pablo García no piensa en volver al Betis: "El Racing tiene una confianza increíble en mí"

Sobre un hipotético regreso al Betis el día de mañana, Pablo García tiene claro que su presente es el Racing y que tiene que demostrar que la gran apuesta que han hecho por él merece la pena: "Bueno, yo nunca voy a cerrar la puerta a nada ni a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo no creo que haya que hablar de eso. Acabo de llegar a un club como el Racing que tiene una confianza increíble en mí. Yo ya se lo comenté al míster, a toda la gente, que voy a devolvérsela a ellos y que voy a darlo todo por la camiseta. Y cada vez que me la ponga voy a intentar ser el mejor y darlo absolutamente todo", sentencia.