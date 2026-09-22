Están entre los futbolistas con menos minutos de este inicio de temporada

Toque de atención de Luis de la Fuente por los gestos de Lamine Yamal en Nervión

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El FC Barcelona se ha convertido en este inicio de temporada en una máquina imparable. Ocho partidos, ocho victorias y una goleada detrás de otra, con un Raphinha estelar de cara al gol y una gestión por parte de Hansi Flick totalmente impecable, no sólo en cuento a resultado sino también, y sobre todo, en cuanto a juego. Ocho encuentros que sirven, además, para sacar las primeras conclusiones respecto al reparto de minutos del técnico alemán.

Los jugadores con más minutos del Barcelona

El futbolista que más ha jugado en este inicio de curso ha sido Lamine Yamal, que suma 671 minutos. El canterano culé se sigue consolidando como una de las piezas angulares del ataque del Barça y sus números son inmaculados: ocho goles y seis asistencias. Le sigue de cerca Raphinha, que lleva 626 minutos en los que ha logrado nada menos que 14 goles y tres asistencias.

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El tercer jugador con más minutos es Joan García (585'), que se perdió el último partido y medio por lesión. Le siguen en esta particular lista otras piezas claves de Hansi Flick como Pedri (564 minutos), Pau Cubarsí (512 minutos) y Andreas Christensen (492 minutos), una de las grandes revelaciones este último de este inicio de ejercicio y por delante de Gerard Martín en los duelos más importantes.

Dos jugadores del Barça, condenados al olvido

En el lado opuesto de esta particular tabla hay varios futbolistas. Roony Bardghji y Frenkie de Jong no han llegado a debutar por lesión, pero hay un tercer jugador que también suma 0 minutos: Brian Fariñas. El club decidió hacerle ficha del primer equipo a finales de agosto, pero el canterano, de momento, no está entrando en los planes de Flick.

Además, llama la atención la presencia de dos jugadores que hasta hace unos meses estaban llamados a ser titulares indiscutibles y ahora, por contra, han caído casi en el olvido: Alejandro Balde y Gavi. El lateral sólo ha participado en 12 minutos, todos en el mismo partido, ante el Racing, con el marcador más que decidido; Gavi, por su contra, apenas suma 81 minutos entre todas las competiciones y se ha convertido en una de las últimas opciones del técnico para la medular.

Entre los futbolistas menos usados también están Gabriel Jesús (41 minutos) y Wojciech Szczesny (45 minutos).