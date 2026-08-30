Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 21:29h.

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El Barcelona sigue apretando en este cierre de mercado de fichajes con la llegada que se está finiquitando de Gabriel Jesús y algunas operaciones que aún tiene pendientes Deco, sobre todo en el caso de salidas de futbolistas jóvenes. Hansi Flick, en sala de prensa este domingo, ha hablado sobre tres de los que se quedan, Jesse Bisiwu, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas, explicando el rol que tendrán con el primer equipo esta campaña.

Bisiwu llegó este verano procedente del Brujas a cambio de 8,5 millones de euros y el técnico alemán ha confirmado que, aunque entrene con los mayores, participará en los partidos del Barça Atlètic: "Creo que queda claro, cuando llegó su situación era clara. Entrena con nosotros y juega para el Barça B. Podéis ver que tiene muchísimo potencia, pero todavía tiene que llegar al 100%. No es fácil en un club tan grande como este para un jugador joven pero lo está haciendo bien en los entrenamientos. Puede mejorar y seguro que lo hará".

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Hansi Flick contará con Hamza y Brian Fariñas

También estarán en dinámica del filial Brian Fariñas y Hamza Abdelkarim y, sobre el egipcio, Flick confirmó que tendrá minutos porque "merece jugar": "Esto no siempre es fácil. También estamos pensando en dar minutos a los jugadores que se lo merecen y, por supuesto, se lo merece, porque hizo una pretemporada fantástica. También en los entrenamientos veo cómo mejora cada día".

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"Es muy bueno de cara a gol, tiene la actitud y la mentalidad adecuadas. Es lo que necesitamos. Y se merece jugar y jugará. Hay que darle minutos y hay que darle la oportunidad de demostrar la calidad que tiene también en un partido de LALIGA", adelantó el entrenador teutón.

Una situación similar a la de Brian Fariñas, una de las revelaciones de la presente temporada: "Con Brian ocurre lo mismo que con Hamza. Brian me ha sorprendido muchísimo esta pretemporada porque es un jugador excelente, con mucho talento. Está muy en forma, al 100% y muy comprometido en su rol y diferentes posiciones en las que puede jugar".

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"Es fantástico ver cómo ha mejorado. Y, por supuesto, necesita minutos y no va a ser fácil para él porque en esa posición del centro del campo tenemos jugadores fantásticos, pero yo creo que también se merece jugar algunos minutos" avanzó Hansi Flick sobre el jugador de 20 años de Benicarló, que puede jugar en cualquier zona del centro del campo.