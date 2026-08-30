Lamine Yamal recupera la sonrisa en el Barcelona con Pedri o Balde

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 15:41h.

Lamine Yamal, tras un inicio de Liga complicado, vuelve a recuperar su esencia

El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús en lugar de Julián Álvarez adelantándose al Atlético de Madrid

Compartir







Lamine Yamal vuelve a sonreír en el Barcelona. El joven futbolista azulgrana ha dejado este domingo una imagen muy diferente a las que había protagonizado en los últimos días, tal y como hemos podido comprobar en ElDesmarque durante el entrenamiento del conjunto de Hansi Flick antes de recibir este lunes al Rayo Vallecano. El atacante se mostró mucho más relajado, haciendo bromas y disfrutando junto a dos de sus grandes compañeros dentro del vestuario, Pedri y Alejandro Balde, con los que incluso protagonizó algún pique durante la sesión. Una estampa que contrasta con la seriedad que se había podido apreciar en Lamine durante el inicio de LaLiga, especialmente después de los partidos frente a Elche y Athletic, donde no terminó de encontrar su mejor versión pese a seguir siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo.