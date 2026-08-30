Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 14:43h.

Los nombres propios de la rueda de prensa de Hansi Flick

Hansi Flick no duda en apoyar a Lamine Yamal por su seriedad con el Barça: "No siempre tiene que sonreír"

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El FC Barcelona jugará este lunes ante el Rayo Vallecano a un solo día del cierre del mercado de fichajes en el que tanto ha dado que hablar el culebrón con Julián Álvarez. Hansi Flick ha hablado sobre el trabajo de Deco sin querer opinar sobre el argentino entre risas y también ha destacado otros nombres propios en sala de prensa como la presencia de Raphinha como 9 en este arranque liguero o la primera titularidad de Rodri.

Hansi Flick, antes del Barcelona-Rayo

Cierre de mercado y situación actual de la plantilla: "Por supuesto que estoy contento con mi equipo. Deco está trabajando en ello para ver si puede fortalecer un poco el equipo, es lo que está haciendo ahora. Pero no tenemos ninguna presión. Hasta ahora, Deco ha hecho un trabajo fantástico así que para mí todo está bien. Hay que ver también la calidad en los entrenamientos. Como entrenador, esto es lo más importante y vamos por buen un camino".

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Idea con Livakovic para la temporada: "Estamos contentos con él. Dominik sabe también cuál es la situación pero estamos También contentos de tener un portero experimentado. Su fichaje también es de futuro. Esa es la idea de futuro y nos estamos cubriendo".

¿Pregunta sobre Julián Álvarez?: "No, no, recibirás la misma respuesta".

Situación de Frenkie de Jong y futuro en la plantilla: "Lo primero, es importante que vayamos día a día. Ha mejorado, está mejor y trabaja duro día tras día. Ese es su trabajo ahora mismo, ir volviendo. Todavía tenemos una temporada muy larga por delante, tenemos muchos partidos. Frenkie es un jugador fantástico, estoy contento de que esté en nuestro equipo y nos da mucha calidad. Le necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, eso es lo que puedo decir. Y, por supuesto, no es fácil porque para todos los jugadores, en todas las posiciones, es difícil y esto es bueno para mí pero no sencillo para los jugadores. Hay que gestionar la carga de minutos de los jugadores porque han llegado muchos jugadores del Mundial con menos participación en los entrenamientos y menos minutos. Ahora ya han disputado unos cuantos y hay que controlarlo y gestionarlo. Obviamente, todo el mundo quiere jugar, es normal. Pero, al final, lo más importante es el equipo. El equipo es la prioridad número uno, ni yo ni un jugador, solo el equipo. Y, por supuesto, el club".

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Adaptación de Bisiwu y rol en el Barça: "Creo que queda claro, cuando llegó su situación era clara. Entrena con nosotros y juega para el Barça B. Podéis ver que tiene muchísimo potencia, pero todavía tiene que llegar al 100%. No es fácil en un club tan grande como este para un jugador joven pero lo está haciendo bien en los entrenamientos. Puede mejorar y seguro que lo hará".

Pendiente del Balón de Oro: "No, este no es mi trabajo. Mi trabajo ya es lo suficientemente difícil, como para hacer seguimiento de ello. Obviamente, también hay muchos buenos jugadores en mi equipo. Eso sí lo puedo decir. Pero no soy fan de estas cosas. Al final, lo que me interesa es el equipo. Cuando el equipo tiene éxito, obviamente, las posibilidades de ganar premios individuales son mayores. Tenemos a muchos jugadores muy buenos, de clase mundial, tanto en España como en el resto del mundo. Así que no es fácil elegir a uno".

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Plantilla para pelear todos los títulos: "En una temporada pueden ocurrir muchas cosas y hoy por hoy estamos bien y todo el mundo está en forma. Es un buen momento pero, al final, todo tiene que ver con cómo jugamos como equipo. No se trata de uno o dos jugadores, se trata de estar bien conectados, de tener un buen ambiente y espíritu de equipo, entonces pueden suceder muchas cosas. Trabajamos cada día para que las cosas sean así. Como digo, el entorno y el ambiente en el vestuario es muy bueno, hay que seguir así. Me gusta centrarme en situaciones como estas, que sigan en este nivel, porque es muy importante para alcanzar juntos nuestros objetivos. Necesitamos un gran espíritu de equipo. Tenemos jugadores fantásticos pero el espíritu de equipo es muy importante también".

Raphinha como 9: "Como número nueve, siempre eres quien inicia la presión y él es algo que hace muy bien. Es uno de nuestros líderes sobre el terreno de juego y todos saben perfectamente que, cuando él empieza la presión, todo el mundo sigue en su dinámica. Y, de cara a gol, lo está haciendo muy bien. Por eso juega ahí y puede jugar ahí. No es un problema para él. También tenemos otros jugadores; Fermín también puede jugar ahí. Al final del partido, estuvo ahí y marcó. Y eso es una buena situación".

Participación de Hamza con el primer equipo: "Esto no siempre es fácil. También estamos pensando en dar minutos a los jugadores que se lo merecen y, por supuesto, se lo merece, porque hizo una pretemporada fantástica. También en los entrenamientos veo cómo mejora cada día. Es muy bueno de cara a gol, tiene la actitud y la mentalidad adecuadas. Es lo que necesitamos. Y se merece jugar y jugará. Hay que darle minutos y hay que darle la oportunidad de demostrar la calidad que tiene también en un partido de LALIGA".

Rodri para ser titular: "Rodri ha tenido algunos problemillas estos días pero ya está bien. Hoy ha entrenado bien y todo tiene muy buena pinta. Siempre está preparado para salir de inicio pero ya veremos cómo lo hacemos mañana".

Situación de Brian Fariñas: "Con Brian ocurre lo mismo que con Hamza. Brian me ha sorprendido muchísimo esta pretemporada porque es un jugador excelente, con mucho talento. Está muy en forma, al 100% y muy comprometido en su rol y diferentes posiciones en las que puede jugar. Es fantástico ver cómo ha mejorado. Y, por supuesto, necesita minutos y no va a ser fácil para él porque en esa posición del centro del campo tenemos jugadores fantásticos, pero yo creo que también se merece jugar algunos minutos".

Salida de Álvaro Cortés: "Esto tiene que ver con lo que dije antes. Siempre estamos buscando para ver qué es posible y qué podemos hacer, hasta el final de mercado. Es normal que todos los clubes hagan lo mismo. Creo que Álvaro ha dado un paso adelante pero tenemos que analizar la situación. Creo que para él está bien, ahora, con esta edad, juegue al mayor nivel. Jugar quizá en otra liga, como Bélgica. Está preparados y creo que puede mejorar allí porque aquí no creo que juegue los minutos que debería y no es una opción jugar un año más en el Barça B. Así que se ha tomado la decisión de que, para él y su evolución, es mucho mejor ir a otro club y ver qué ocurre".

¿Entiende Flick que cierre el mercado tras tres jornadas?: "Yo prefiero que, al principio de la temporada, esté todo el trabajo hecho, pero hay cosas que no puedo cambiar".