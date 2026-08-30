En directo, la situación con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid: ya es uno más para Simeone
A pocos días del cierre de mercado de fichajes
Simeone bromea con Julián Álvarez y el mercado del Atlético de Madrid: "No lo digo por algo especial"
El cierre de mercado de fichajes se acerca y Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid ya con el FC Barcelona descartado por el equipo rojiblanco y con un traspaso a la Premier League encontrándose con la negativa del jugador. A pesar de ello, el argentino sigue copando protagonismo y, tras perderse el encuentro en Sevilla, ya ha regresado a los entrenamientos tal y como confirmó Mateu Alemany en la previa del duelo en el Sánchez Pizjuán.
Vive aquí en directo el desenlace del futuro de Julián Álvarez:
Flick bromea con Julián Álvarez
A Hansi Flick no se le ha podido evitar escapar una risa cuando le han preguntado por Julián Álvarez en sala de prensa, sin querer responder de nuevo por el argentino.
Julián Álvarez ya es uno más para Simeone
Este domingo, Julián Álvarez se ha entrenado con el resto de sus compañeros en el Cerro del Espino tras perderse el duelo en el Sánchez Pizjuán.
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Un día más, sigue con nosotros todo lo que depare la actualidad sobre Julián Álvarez a menos de 72 horas para el cierre del mercado de fichajes.