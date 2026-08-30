Flick bromea con Julián Álvarez

Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 13:45h.

A pocos días del cierre de mercado de fichajes

Simeone bromea con Julián Álvarez y el mercado del Atlético de Madrid: "No lo digo por algo especial"

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El cierre de mercado de fichajes se acerca y Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid ya con el FC Barcelona descartado por el equipo rojiblanco y con un traspaso a la Premier League encontrándose con la negativa del jugador. A pesar de ello, el argentino sigue copando protagonismo y, tras perderse el encuentro en Sevilla, ya ha regresado a los entrenamientos tal y como confirmó Mateu Alemany en la previa del duelo en el Sánchez Pizjuán.

Vive aquí en directo el desenlace del futuro de Julián Álvarez: