Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 23:30h.

Así jugaron los hombres del Cholo Simeone

Mateu Alemany reconoce las conversaciones con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "El plan es clarísimo"

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El Atlético de Madrid consiguió la victoria por 1-3 ante el Sevilla en su visita al Sánchez Pizjuán después de una espectacular primera parte con Álex Baena luciéndose como falso 9 ante la falta de un delantero con el culebrón con Julián Álvarez aún en marcha. El campeón del mundo anotó dos tantos y Ademola Lookman hizo el otro antes de que el equipo se echase atrás para defender la renta en la segunda mitad.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 3 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [7]: Realizó varios paradones cuando el Sevilla consiguió llegar a su portería manteniendo la ventaja rojiblanca hasta el gol de Sierra en el que también estuvo a punto de pararlo. Sufrió un golpe del que se pudo recuperar.

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Marcos Llorente [8]: Rapidísimo siempre en las coberturas en defensa valiéndose de un físico descomunal que le permite estar tanto en ataque como en defensa con una aparente normalidad. Conectado hasta con el marcador muy a favor.

Marc Pubill [8]: Siempre bien colocado en el eje de la zaga en el sitio preciso para cortar el balón y con mucho poderío por arriba. Terminó en una posición híbrida entre central derecho y lateral por ese costado también muy acertado en los duelos.

Dávid Hancko [8]: El eslovaco sacó todo tipo de balones con gran número de despejes sin tener dudas cuando el Sevilla comenzaba a colgar balones aéreos que no causaron peligro en la meta de Oblak.

Álex Grimaldo [5]: Al valenciano le puso en algún aprieto el Sevilla cuando le inquietaron por la banda y tampoco estuvo fino en el gol de Miguel Sierra, dándole demasiado espacio al canterano sevillista. Dispuso de una ocasión en la que se durmió y sigue siendo un fijo en los balones a balón parado.

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Morten Hjulmand [8]: El mejor partido del danés hasta la fecha en el Atlético de Madrid. Supo repartirse de maravilla los roles con Pablo Barrios en el medio y fue una roca cuando el equipo se echó atrás en la segunda parte.

Pablo Barrios [8]: Exhibición del 8 rojiblanco en su primer partido formando pareja en la medular con Hjulmand sin Koke. Se adueñó del encuentro desde el inicio e hizo suya la pelota arrasando al mediocampo del Sevilla. Vlachodimos evitó su gol de cabeza que hubiera sido el colofón al partido.

Giuliano Simeone [7]: Con el marcador a favor casi desde el inicio, sorprendió con su velocidad a la defensa del Sevilla aprovechando los huecos que dejaban y se encargó de ayudar atrás cuando los locales apretaban terminando incluso como carrilero desde la entrada de Ejuke.

Kang In Lee [7]: El coreano ha caído de pie en el Atlético y, tras su golazo al Málaga, dejó su primera asistencia en el primer tanto de Álex Baena. Va cogiendo confianza y tomando poder en los ataques del conjunto colchonero siempre mirando al ataque. Fue cayendo físicamente en la segunda mitad antes de marcharse.

Ademola Lookman [9]: Simeone ya pidió perdón por poner al nigeriano como 9 ante el Villarreal y en Nervión, cuando le puso por la izquierda, el futbolista respondió con su mejor versión y un gran gol por el palo corto de Vlachodimos. Se entendió de maravilla con Baena.

Álex Baena [10]: La gran sorpresa de Simeone en el once fue la presencia del almeriense como falso 9 y este sólo necesitó cuatro minutos para, desde ahí, marcar el primer tanto del encuentro al culminar una jugada de Kang In Lee. El segundo fue un tanto marca de la casa con un trallazo abajo tras abrirse hueco en la frontal.

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José María Giménez [7]: Entró para terminar de amarrar el encuentro gracias a su fortaleza en el eje de la zaga con los balones aéreos.

Arnau Ortiz [5]: Con el Atleti ya muy atrás, intentó desperezar al equipo con sus carreras arriba, muchas veces en solitario. Tuvo el cuarto en un rechace de Vlachodimos.

Koke Resurrección [7]: A pesar de su veteranía, le metió una marcha más al Atlético cuando peor lo pasaba yendo en la presión con la agresividad de un canterano debutante.

Johnny Cardoso [-]: El estadounidense tuvo sus primeros minutos tras haberse perdido el Mundial por lesión.

Rodrigo Mendoza [-]: Esta vez le tocó salir desde el banquillo al ex del Elche para jugar el último tramo del choque.