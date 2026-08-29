Sofyan Amrabat rescinde con el Fenerbahce... y negocia su fichaje por el Ajax

Álvaro Borrego 29 AGO 2026 - 20:36h.

El centrocampista era una de las peticiones de Manuel Pellegrini, pero la imposibilidad de hacerle encaje salarial le ha obligado a buscar alternativas

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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Sofyan Amrabat ha rescindido su contrato con el Fenerbahce y ya tiene libertad para firmar por cualquier club a coste cero. Era este el paso esperado por Manuel Pellegrini, que le pidió que esperase a que el Real Betis pudiera hacerle hueco salarial, pero los planes de la entidad verdiblanca, que ahora priorizan el regreso de Dani Ceballos (como avanzó ElDesmarque), han obligado al marroquí a contemplar otras alternativas. Sin ir más lejos, el centrocampista está negociando su fichaje por el Ajax, según ha informado el periodista Fabrizio Romano.

El propio Manuel Pellegrini ponía la opción del marroquí sobre la mesa, al ser cuestionado por él hace unos días: "Más que hablar de Amrabat, hablo con una idea futbolística. Por supuesto que como técnico es mejor contar con un jugador que ya estuvo aquí, que sabe la dinámica del juego, que ha estado con nosotros. Muchas veces tampoco se puede conseguir, pero sin lugar a dudas que sería un avance importante para lo nuestro", argumentaba el entrenador, aunque los planes del Real Betis van por otro lado.

En cualquier caso, la noticia no es nada que no se haya contado ya. El Real Betis trasladó hace unas semanas a Sofyan Amrabat las dificultades que tendría de hacerle encaje en la plantilla y solo en un remoto caso, contando con ventas además de una sustancial rebaja salarial, su opción se podría replantear a final de mercado. Una posibilidad que deseaba el entrenador, pero que es prácticamente imposible por el contexto actual del mercado.

El Real Betis mantiene vivo el deseo de materializar el regreso de Dani Ceballos. A pesar de la postura de Manuel Pellegrini, que prioriza la llegada de un mediocentro más posicional, como pudiera ser Sofyan Amrabat, en el club hay disparidad de opiniones al respecto y hay muchas otras voces que prefieren la vuelta del utrerano, con el que se han producido contactos prácticamente semanales desde que se concretó su salida del Real Madrid. La del español, por ejemplo, sería la gran apuesta de la dirección deportiva, que hace algo más de un mes le trasladó ese compromiso de trabajar para hacerle hueco salarial antes del cierre de mercado. En cualquier caso, hay una máxima clara. Para poder inscribir tendrá que salir alguien.

De hecho a día de hoy (a día de hoy) es sumamente complejo que pudieran llegar dos perfiles como Dani Ceballos y Sofyan Amrabat a la vez, dada la complejidad que supondría afrontar dos salarios de tal escala, por eso, en caso de poder lograrlo, se buscaría un perfil más asequible que el marroquí. Señalan desde el club que para inscribir antes hay que concretar alguna salida y únicamente se podría dar encaje a los dos citados si saliesen futbolistas del perfil de Gio Lo Celso o Marc Roca, un escenario que, teniendo en cuenta el atractivo del proyecto verdiblanco y la certeza de que acabarán jugando, es sumamente difícil a cinco días del cierre de mercado.