El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

Álvaro Borrego 28 AGO 2026 - 10:39h.

Si bien Pellegrini prioriza un perfil más posicional, hay otras voces en el club que prefieren la llegada de Dani Ceballos, aunque para poder inscribir antes deberá salir algún otro

Nelson Deossa no deja lugar a dudas: "Mi intención está clara"

Compartir







El Real Betis mantiene vivo el deseo de materializar el regreso de Dani Ceballos. A pesar de la postura de Manuel Pellegrini, que prioriza la llegada de un mediocentro más posicional, como pudiera ser Sofyan Amrabat, en el club hay disparidad de opiniones al respecto y hay muchas otras voces que prefieren la vuelta del utrerano, con el que se han producido contactos prácticamente semanales desde que se concretó su salida del Real Madrid. La del español, por ejemplo, sería la gran apuesta de la dirección deportiva, que hace algo más de un mes le trasladó ese compromiso de trabajar para hacerle hueco salarial antes del cierre de mercado. En cualquier caso, hay una máxima clara. Para poder inscribir tendrá que salir alguien.

De hecho a día de hoy (a día de hoy) es sumamente complejo que pudieran llegar dos perfiles como Dani Ceballos y Sofyan Amrabat a la vez, dada la complejidad que supondría afrontar dos salarios de tal escala. Señalan desde el club que para inscribir antes hay que concretar alguna salida y únicamente se podría dar encaje a los dos citados si saliesen futbolistas del perfil de Gio Lo Celso o Marc Roca, un escenario que, teniendo en cuenta el atractivo del proyecto verdiblanco y la certeza de que acabarán jugando, es sumamente difícil a cinco días del cierre de mercado.

En cualquier caso, en el Real Betis no tiran la toalla y no descartan ningún escenario a día de hoy, aunque la realidad sea menos halagüeña de lo que pretendiese el aficionado. Alternativas hay varias. Buscar un perfil más económico, concretar alguna salida menor o incluso explorar otros mercados que continúen abiertos cuando cierre el español, como ocurrió con la venta de Rodri Sánchez hace dos veranos, pero por el momento se apuran las primeras opciones.

La gran solución para acometer un nuevo refuerzo pasa por una venta. Si el Real Betis concretase alguna salida, como pudiera ser la de Nelson Deossa, el club ganaría margen para firmar al menos un fichaje más. El gran obstáculo sigue precisamente ese. Nadie quiere salir, salvo que llegue una oferta irrechazable. A partir de ahí se debería tomar una decisión, con voces del club que optan por la llegada de Dani Ceballos, que guarda una gran relación con la dirección deportiva, mientras que el entrenador prefiere un perfil más posicional. Incluso hay quien aboga por encontrar alguna alternativa y, si no se libera el hueco suficiente, optar por otro perfil más económico.

PUEDE INTERESARTE Todos los escenarios en torno a Gonzalo Petit

En lo que se refiere a Dani Ceballos, en una de las reuniones producidas durante el mes de julio el Real Betis solicitó al futbolista algo de tiempo para poder concretar nuevas ventas y ganar algo de límite salarial para poder hacerle hueco, para lo que el utrerano también debería poner de su parte. La venta frustrada de Nelson Deossa y la negativa de Gio Lo Celso a salir trastocaron los planes del club, aunque ningún escenario se descarta. El deseo de Dani Ceballos sigue vigente. Quiere regresar a casa y obtener estabilidad familiar, con sus hijos recién nacidos en su Utrera natal, y el diálogo no se apaga del todo, con Manu Fajardo como hilo conductor de la negociación.

La realidad es la que es. El regreso de Dani Ceballos no es una asignatura fácil. Ni siquiera su fichaje, de llegar solo uno, tendría unanimidad absoluta del club, pero sí que existe el compromiso por parte de la dirección deportiva de al menos intentarlo hasta el final. Con el Real Betis trabajando para hacerle hueco y el futbolista frenando otras ofertas a la espera de poder materializar el tan ansiado regreso... aunque en el supuesto de encontrar hueco salarial, y solo pudiera llegar uno, las partes deberán reconsiderar su decisión.