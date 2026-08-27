Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 19:43h.

El CEO del Betis, encantado con el sorteo

El Betis analiza el sorteo de la Champions League: "Somos capaces de todo; confianza en el grupo"

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Con una enorme sonrisa, sin apenas poder ocultar su alegría. Ramón Alarcón, CEO del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el sorteo de la Champions League y, entre análisis y deseos, el responsable verdiblanco dejó una curiosa anécdota: "A ver si te enteras antes...".

"El sorteo es duro, como esperábamos, porque es la mejor competición del mundo. Vamos a dos templos, como el Bayern y el Dortmund, en casa viene un campeón de la Premier, el vecino Porto, el Como... está allí Jesús Rodríguez y Assane Diao. Todo es muy bonito, creo que vamos a competir y nuestra afición responderá a tope", decía Ramón Alarcón.

Sin poder ocultar su alegría, Ramón Alarcón recordaba que "este verano jugamos ante el Arsenal y les ganamos, ojalá hagamos una gesta parecida. La gente nos va a conocer más, es un paso que queríamos dar. Competir, con mucho respeto, pero sin miedo, seguro que con nuestra gente vamos a ser fuertes en casa".

Entre tanto análisis y deseo, el CEO del Betis mandaba un guiño a su público y reconoció que muchos amigos le habían escrito ya para empezar a planificar el viaje. "Todos me están diciendo que a ver si me entero, para sacar los vuelos antes. A partir del sábado, a organizar todos los viajes".

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El análisis de Ladrón de Guevara

Poco antes era Álvaro Ladrón de Guevara el que, ante los medios oficiales de la entidad, comentaba que "es una ilusión para todo el beticismo y la verdad que bastante felices con los desplazamientos que vamos a tener, los rivales que nos han tocado y con la ilusión, por supuesto, de hacerlo muy bien".

"Vamos a ir partido a partido con muchísima ilusión, compitiendo siempre desde el primer minuto hasta el último. Somos capaces de absolutamente todo, así que confianza máxima en este grupo, en este cuerpo técnico, con nuestra afición. Estoy seguro de que nos vamos a hacer muy fuertes en casa". "Fuera vamos a tener desplazamientos béticos masivos, segurísimo. Así que bueno, vamos a ir partido a partido disfrutando del camino y ojalá podamos alargar el camino de la Champions lo máximo posible", añadía después.