Apollo respalda la decisión del Atlético de Madrid de no vender a Julián Álvarez al FC Barcelona

Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 13:10h.

Comunicado oficial del Consejo de Administración respaldando la decisión de Enrique Cerezo y Gil Marín

En directo, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que afirma que su Consejo de Administración, formado en gran parte por integrantes del fondo de inversión Apollo, respalda de pleno la decisión de no vender a Julián Álvarez al FC Barcelona. En este sentido, señala al conjunto barcelonista por su mala praxis a la hora de lanzarse a por el futbolista, por no comunicarlo en primer lugar a su club de origen. Es por eso que, desde la entidad rojiblanca, descartan por completo una negociación con el club que preside Joan Laporta.

Así las cosas, a Julián Álvarez solo le quedan dos caminos: o continuar una temporada más en el Atlético de Madrid, o bien marcharse al Arsenal, club que le garantiza al conjunto rojiblanco cumplir sus exigencias económicas. A continuación puedes leerlo al completo:

El comunicado oficial del Consejo de Administración del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez

"Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores".