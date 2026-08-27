Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 11:42h.

El dirigente colchonero ha sido uno de los protagonistas de la sesión de entrenamiento

Las condiciones del Atlético de Madrid a Julián Álvarez, en marzo y por escrito: 150 millones y antes del 20 de junio

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El 'culebrón Julián Álvarez' entra en una fase decisiva a pocos días del cierre del mercado. El delantero argentino ha vuelto a ausentarse este jueves del entrenamiento por una indisposición, según su entorno, después de no participar tampoco en la sesión anterior. Mientras tanto, las posturas entre el jugador, el Barcelona y el club rojiblanco continúan completamente alejadas. Eso sí, el entreno del Atlético ha dejado una imagen que no ha pasado desapercibida. Mateu Alemany, director deportivo del conjunto rojiblanco, ha permanecido durante buena parte de la sesión hablando por teléfono y sin soltar prácticamente el móvil.

El Atlético de Madrid mantiene su postura con Julián Álvarez y el Arsenal espera

La entidad rojiblanca volvió a insistir durante el día de ayer en que no contempla negociar el traspaso de Julián Álvarez con el Barcelona. Después de las últimas declaraciones de Joan Laporta, el Atlético respondió con contundencia y aseguró que no existe ninguna posibilidad de que el argentino termine en el Camp Nou. El club considera que ha sido perjudicado tanto económica como socialmente por la situación y entiende que se ha generado una campaña alrededor del futbolista.

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Mientras tanto, el Arsenal siempre ha estado interesado en el jugador y poco a poco se está volviendo una alternativa real. El club londinense ya ha presentado una propuesta de 120 millones de euros más otros diez en variables que ha sido aceptada por el Atlético, pero el delantero, por el momento, ha rechazado la posibilidad de regresar a Inglaterra.

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El reloj sigue corriendo y Mateu Alemany toma protagonismo

La situación deja al Atlético ante unos últimos días de mercado especialmente intensos. Después de que en marzo, el club rojiblanco estableciera unas condiciones para permitir la salida del delantero argentino, entre ellas una oferta de 150 millones antes del 20 de junio que todavía no ha llegado, el 'culebrón Julián Álvarez' se ha estirado mucho más de lo que le hubiera gustado a la entidad rojiblanca. A pocos días de que cierre el mercado de fichajes, la imagen de Alemany hablando por teléfono durante buena parte de la sesión añade todavía más intriga a un caso que apunta a llegar abierto hasta el último minuto.