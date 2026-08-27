María Trigo 27 AGO 2026 - 07:07h.

El periodista explica, con sus argumentos, lo que le ilusiona del equipo y todo lo que puede lograr esta temporada gracias a Mou y dos futbolistas diferenciales

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El Real Madrid deslumbró en el Santiago Bernabéu con su goleada frente a la Real Sociedad y centró gran parte de los debates en El Chiringuito. Uno de los discursos que más emocionó fue el de Edu Aguirre, que le reconoció a Josep Pedrerol en dos ocasiones "que es de las veces que más ilusionado estoy en los últimos años".

Como se puede ver en el vídeo superior, el periodista deja claro que habla con el "corazón" y con "argumentos para decir que creo que este Madrid puede ser imparable". Algunos de estos argumentos es la calidad de los futbolistas, la edad y, sobre todo, José Mourinho: "Faltaba la pieza clave que es el mejor entrenador del mundo creando grupos de soldados, creando familias en torno a un vestuario. Y Mourinho lo está consiguiendo. He visto un Madrid robando balones en campo contrario, presionando, metiendo la pierna, haciendo coberturas, doblando. O sea, he visto un Madrid que de verdad me ilusiona".

Edu Aguirre y su defensa a Mbappé y un jugador clave

Después, el tertuliano de El Chiringuito trasladó su emoción al gran protagonista de la noche, Kylian Mbappé: "Creo que si Mbappé, aquí están las facturitas de todos los que quieren vender a Mbappé, que lo iré contando e iré pasando facturitas con calma, en Energy. No digo que se haya criticado, todos han criticado a Mbappé, pero ha habido gente, pocos, que han querido vender a Mbappé. Pero bueno, es otro tema. Mbappé está a otro nivel, o sea, a otro nivel. No se puede comparar, es otra historia".

Anque para Edu Aguirre la ficha importante que ha encajado el entrenador portugués en el Real Madrid es otra: "Creo que la clave de este Madrid puede ser Bellingham. A mí Bellingham me ha flipado. Si Mourinho consigue enganchar a Bellingham y tenerle motivado y ver este Bellingham.... el Madrid puede ganarlo todo".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy desde las 23.45. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.