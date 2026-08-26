Alberto Cercós García 26 AGO 2026 - 23:41h.

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El Real Madrid volvió a demostrar su poderío con una contundente victoria por 4-1 ante la Real Sociedad, en un encuentro en el que los blancos impusieron su calidad y encontraron en Kylian Mbappé a su gran protagonista. El delantero francés fue el claro MVP del partido, decisivo de cara a portería y también capaz de participar en otras muchas facetas del juego. Una actuación que no pasó desapercibida para José Mourinho, que sacó pecho del nivel mostrado por su equipo y puso en valor la dimensión futbolística del atacante madridista.

"La Real es un muy buen equipo que nos ha creado dificultades en el primer tiempo, me hubiera gustado tener cooling break para el minuto 20 o 25 y poder hablar, nos pillaron de sorpresa, no crearon demasiado peligro, pero era difícil para nosotros presionar. Cambiamos en la segunda parte, era importante estar tranquilos porque presionar ciegos y sin referencias sería mas complicado, hemos mantenido esta tranquilidad y el segundo tiempo ha sido muy muy muy fuerte. Hay algo que no me gusta pero a veces tengo que hacerlo, no me gusta hablar individualmente, pero lo que Kylian ha hecho... es de locos", anticipaba el portugués en RMTV sobre Mbappé.

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Para Mourinho, Mbappé es vital

Mbappé no solo ha marcado tres goles ante la Real, sino que ha demostrado tener una implicación más que importante en cualquier contexto. "Lo que ha hecho es de locos, tiene mucha calidad. Mbappé tiene capacidad goleadora, de creación. Cuando el equipo está en más dificultad, es capaz de bajar y conectar con Vini y Jude y hacer ganar metros al equipo y construir peligro. Obviamente él ha hecho un partido increíble pero el equipo siempre ha sido equipo. Es un gran partido del equipo, con muchas actuaciones individuales de mucha calidad, los defensas, los centrales otro partido grandísimo, las máquinas en el centro del campo... y después la gente arriba. Podíamos haber metido más goles pero con lo que han hecho ellos en el primer tiempo pienso que es frustrante irse a casa con cuatro goles", detalla Mourinho.

Por último, valora su vuelta al Santiago Bernabéu como técnico del Madrid. "Es todavía más bonito, es más espectacular. Ganando es fantástico. Antes del partido... son muchos años tranquilo, como siempre con la adrenalina de antes del partido, pero tranquilo. En el vestuario hemos hablado con tranquilidad, me han hecho disfrutar como entrenador y como uno que ama el fútbol", zanja.