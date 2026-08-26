Carlo Ancelotti, encantado con el fichaje de Mourinho por el Real Madrid: "Es un monstruo"

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 AGO 2026 - 08:50h.

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La llegada de José Mourinho al Real Madrid ha recibido el respaldo de una de las voces más autorizadas para valorar el movimiento. Carlo Ancelotti, exentrenador del conjunto blanco y actual seleccionador de Brasil, considera que el técnico portugués encaja en esta nueva etapa y ve con buenos ojos su regreso al Santiago Bernabéu. Así lo ha contado Tomás Roncero en El Chiringuito después de hablar directamente con el entrenador italiano antes del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti confía en el regreso de Mourinho

Según la información del periodista, Ancelotti tiene muy clara su valoración sobre el regreso del luso al conjunto blanco. “Mourinho es un monstruo y el Madrid lo necesita. A Mourinho le va a ir muy bien al Madrid”, aseguró el italiano. El actual seleccionador de Brasil considera que 'Mou' es un entrenador de primer nivel y entiende que es la figura que el Real Madrid necesitaba después de los problemas vividos durante las últimas temporadas. La opinión de Ancelotti resulta especialmente significativa por su conocimiento del club y por su experiencia en uno de los banquillos con mayor presión del mundo.

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El de Setúbal, además, afronta su regreso con mucho en juego. No llega después de una etapa especialmente brillante en el Benfica y Fenerbahçe y necesita recuperar cuanto antes el reconocimiento que le convirtió en uno de los entrenadores más respetados del fútbol europeo. El propio Mourinho ha reconocido que esta oportunidad también representa una vía para recuperar su mejor versión.

El Real Madrid busca recuperar la estabilidad y competir de nuevo por todos los títulos, mientras que el portugués necesita demostrar que continúa siendo capaz de liderar un proyecto de máxima exigencia y, según la información de El Chiringuito, Ancelotti aprobó la operación en verano y considera que ambas necesidades pueden encajar.

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