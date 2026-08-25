Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 08:46h.

Su nombre lleva siendo relacionado con el club blanco varios veranos

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El Real Madrid venció con una pizca de sufrimiento en su estreno en LALIGA EA Sports. La puesta en escena de José Mourinho salió cara gracias a un tanto postrero de Carlos Espí, pero algunos siguen viendo vicios del pasado en el equipo blanco. Aún es pronto para sacar conclusiones, no obstante, los perfiles de la actual plantilla motivan a Álvaro Benito a desear un fichaje con nombre y apellidos.

El exfutbolista merengue y ahora analista intervino en El Larguero de la Cadena SER. Allí, Benito arrojó luz al gran problema que viene adoleciendo el Real Madrid, expuso una posible solución y reconoció que apostaría por un fichaje concreto.

Álvaro Benito, el problema del Real Madrid y un fichaje deseado

La ausencia de mediocentros es clave para el analista. Álvaro Benito, aunque sostiene que aún es pronto para sacar conclusiones, cree que falta esa pieza: "Lo primero es que creo que es muy pronto para hacer una valoración del equipo todavía. Hay futbolistas que han llegado hace nada y Mourinho estará viendo todavía en qué estados están. El tema del mediocentro, obviamente, esa pieza de futbolista específico con una gran capacidad para construir el juego y entendimiento del juego, pues no lo tiene el Real Madrid".

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Eso sí, esta ausencia de centrocampistas específicos puede paliarse desde lo colectivo. Todo dependerá del compromiso de los hombres de ataque: "Ahora bien, el otro día lo dije, yo creo que el problema es colectivo más allá de un puesto. Si los de arriba trabajan y el equipo es capaz de defender como un bloque, pues te puede jugar de mediocentro Bernardo Silva con Valverde o con quién quieras. Si los de arriba se ahorran esfuerzos, Bernardo Silva va a hacer aguas por todos lados".

Entre tanto mediocentro, Álvaro Benito fue cuestionado por un fichaje concreto y no dudó al salir a la palestra el nombre de Martín Zubimendi: "A mí me gusta mucho Zubimendi, esa pieza no la tiene el Real Madrid. Él por sí solo a nivel individual no dices, bueno, es la leche, pero luego es esa pieza que hace mejores al resto porque juega bien, es inteligente, es fuerte, es competitivo y obviamente es lo más similar a Rodri en cuanto a concepto de jugador que hay en el mercado a un precio razonable. Si puedes acceder a él y es del gusto de Mourinho y el club... claro. Pero para mí, insisto, el problema es colectivo".