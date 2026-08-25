El Atlético de Madrid avanza en su plan por el delantero y la Juventus facilita el fichaje

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 08:05h.

El club colchonero se prepara para un movimiento muy esperado

La Araña tiene 'la llave' para la llegada de un delantero al Barça

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La prioridad es clara en el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone lo pide públicamente: hay que fichar un delantero centro. En medio del caos de Julián Álvarez y todo el ruido generado tras el empate cosechado ante el Villarreal, la dirección deportiva acelera para completar un ataque que demanda más mimbres si se quiere pelear por los títulos.

En este sentido, Mateu Alemany está trabajando en varias opciones, y aunque está difícil la de Nicolas Jackson, también sigue viva. Hay una opción joven como la que encarna Kader Meïté y una emergente que interesa a otros equipos como es la de Nicolò Tresoldi.

Tres nombres sobre la mesa rojiblanca con distintas situaciones y fórmulas para afrontar las operaciones. Sin embargo, el Atlético de Madrid está avanzando en su plan por el ansiado delantero centro y la Juventus facilita el trabajo.

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El Atlético, impulsado hacia el delantero gracias a la Juventus

Se habla mucho de las operaciones rojiblancas en materia de llegadas, pero las salidas cobran especial importancia. En ese segundo apartado encaja el nombre de un Alexander Sorloth cuyo futuro parecía apagado. No opinan así desde Italia, pues según informa Sky Sport, la Juventus está apretando nuevamente por su fichaje.

Tasado en cuarenta millones de euros por el Atlético, la citada fuente desliza que los clubes podrían incluir en el acuerdo el regreso de Nico González al Metropolitano para abaratar la operación. Con la salida del gigante noruego, la entidad rojiblanca ganaría mucho espacio para el ansiado delantero centro que debe llegar en esta recta final de mercado.

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Y en el otro lado del charco... Antoine Griezmann MVP

El francés Antoine Griezmann fue elegido el mejor jugador de la jornada 22 de la Major League Soccer (MLS) tras liderar con un doblete la victoria del Orlando City contra el Real Salt Lake (2-1). El 'ex' de Real Sociedad, Atlético de Madrid o Barcelona igualó el partido en el minuto 53 y anotó el gol de la victoria en el 80 tras finalizar con la pierna derecha una jugada embarullada en el área rival.

Es la primera vez que Griezmann es designado mejor jugador de la jornada desde su desembarco en la MLS el pasado 7 de julio. El francés suma 3 goles en los 6 partidos que ha jugado con el Orlando City, todos ellos como titular. Desde su llegada, 'Los Leones' han sumado 10 puntos y ya ocupan la novena posición de la tabla en la Conferencia Este, la última que da derecho al 'play-in'.

Sin Griezmann, el Orlando City había logrado 14 puntos en 15 partidos y estaba fuera de puestos de acceso a la postemporada.