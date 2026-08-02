Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 19:12h.

José Mourinho recupera el 4-2-3-1 de su primera etapa

Mourinho disculpa al Real Madrid y defiende a Joan Martínez y Mario Rivas: "Con un bicho como Kean"

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El Real Madrid afronta el primer año de la segunda etapa de José Mourinho al frente del equipo blanco y el portugués ya da pinceladas de lo que podría ser su alineación para la 26/27 a falta aún de que se incorporen todos los internacionales mundialistas. El técnico luso recuperará el 4-2-3-1 que ya utilizó entre 2010 y 2013 en una formación que aún está a la espera de que se oficialicen los fichajes de Rodri Hernández y Yan Diomande y de que se resuelva el futuro de Vinicius.

Mou ya reconoció tras el amistoso ante la Fiorentina que aún "faltan los buenos" en referencia a los futbolistas que aún no ha dirigido por sus vacaciones post Mundial. También resta por saber si el club blanco termina concretando el fichaje de Rodri, que sería un fijo en el puesto de pivote, y de Yan Diomande, que pelearía por jugar en la banda derecha.

Thibaut Courtois será el encargado de ocupar la portería un año más en una defensa donde han llegado varios fichajes este verano. Sin Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries pelearán por el lateral derecho mientras que Marc Cucurella jugará por la izquierda. En el eje de la zaga, con Éder Militao aún lesionado, Ibrahima Konaté buscará arrebatarle la titularidad a Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, que cuentan con más probabilidades de jugar juntos de inicio.

En la medular, sin Rodri, Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde formarían el doble pivote... siempre que resuelvan sus diferencias por la pelea del año pasado en el vestuario. Con un esquema con mediapunta, Jude Bellingham tendrá la oportunidad de brillar como en el Mundial, donde ha recuperado su mejor fútbol por detrás de Harry Kane.

En la banda derecha, Bernardo Silva y Arda Güler pelearían por un sitio de momento, con Yan Diomande como candidato si el Real Madrid y el RB Leipzig cierran los últimos flecos. También podría jugar por la banda izquierda si Vinicius no llega a un acuerdo para su renovación y termina saliendo al Arsenal con Kylian Mbappé en punta o incluso por banda en un once que no tuviera a Vini y sí a Endrick arriba.

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El posible once ideal de José Mourinho en el Real Madrid 26/27

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold / Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger / Ibrahima Konaté, Dean Huijsen / Ibrahima Konaté, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Bernardo Silva / Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr.; Kylian Mbappé.