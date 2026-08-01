Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 18:52h.

Martín Demichelis aclara la situación de Yan Diomande

La respuesta viral de Yan Diomande a quienes dicen que no tiene nivel para el Real Madrid

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El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid sigue sin concretarse mientras el club blanco y el RB Leipzig siguen negociando los últimos detalles de su traspaso, uno de los más caros de la historia madridista. Mientras, el marfileño ha seguido ejercitándose a las órdenes de su técnico, Martín Demichelis, aunque ha sorprendido su ausencia para el stage de los alemanes en Austria justificado por su equipo debido a "una enfermedad".

El conjunto de Red Bull jugó este sábado un partidillo de pretemporada ante el Verl en el que ya no estuvo presente el extremo a pesar de que se reincorporó a la disciplina del club hace unos días tras el Mundial. Según apunta EFE, los periodistas germanos desplazados al choque lo tenían claro con esta baja: "Si no juega, es que se va".

Sin embargo, Martín Demichelis dio más tarde la versión oficial del RB Leipzig sobre esta ausencia de Yan Diomande, que tampoco viajará a Austria con el resto de los que, hasta la fecha, siguen siendo sus compañeros: "Ya sé que se trata de un gran tema, pero Yan está de verdad enfermo".

Real Madrid y RB Leipzig ultiman el traspaso de Yan Diomande

En cualquier caso, con el jugador fuera de los terrenos de juego de forma momentánea, Real Madrid y Leipzig tienen vía libre para poder afrontar los últimos flecos del traspaso de Yan Diomande. El conjunto de la antigua RDA sigue pidiendo 120 millones para dejarle salir mientras la entidad merengue busca cómo llegar con distintas variables.

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El que también está pendiente del jugador marfileño es Franco Mastantuono mientras se clarifica su salida del Santiago Bernabéu para abrirle hueco al que será el próximo fichaje. El jugador argentino ha accedido a salir cedido de cara a la presente temporada y su destino podría estar en la Serie A para poder seguir fogueándose con minutos en Europa.