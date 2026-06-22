Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 19:03h.

El Mallorca se planta con Demichelis y no facilitará su salida: "Si alguien lo quiere, tendrá que pagar su cláusula"

El club alemán abona su cláusula de rescisión

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El culebrón sobre el futuro de Martín Demichelis llegó a su fin. El técnico, quien renovó con el Mallorca pese al descenso a LALIGA HYPERMOTION, acaba de sellar su salida del club después de todo el revuelo generado. El argentino presionó para su salida y finalmente ha terminado confirmándose su fichaje por el Leipzig. El conjunto balear comunicó su marcha a través de un comunicado tan escueto como serio.

"Martín Demichelis pone fin a su etapa como entrenador del RCD Mallorca. El RB Leipzig abona la cláusula de rescisión. Demichelis se hizo cargo del banquillo del club en febrero de 2026 y en total, dirigió 12 partidos". Con estas simples palabras informó el Mallorca de la salida del que ha sido su técnico hasta la fecha.

Demichelis llegó al Mallorca para tratar de salvar la categoría en las 12 jornadas que restaban por delante. Por desgracia no lo logró, aunque firmó su compromiso con el club en la categoría de plata. Sin embargo, no ha llegado ni a comenzar la pretemporada cuando ha sellado su salida. El cuadro bermellón ya dejó caer que no se lo pondría fácil, pero el pago de su cláusula por parte del Leipzig ha desbloqueado las negociaciones.

El enfado de la afición del Mallorca

La posibilidad de que Demichelis se marchara del Mallorca pese a firmar su renovación cabreó a buena parte de la afición mallorquinista, que no entendía la decisión tomada ni por el club ni por el entrenador. Ahora, con la oficialidad sobre la mesa, la parroquia balear expresó su cabreo con ambos actores a través de las redes sociales después del anuncio de su marcha con mensajes como los que recopilamos a continuación.