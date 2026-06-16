Luis Carrión, cerca de regresar a LALIGA: será rival del Real Oviedo

Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 15:38h.

El conjunto balear se cubre las espaldas tras la más que probable salida de Martín Demichelis rumbo a Alemania

La decisión del Real Oviedo con Joaquín Delgado tras su cesión al FC Barcelona: tres operaciones a la vista

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Luis Carrión permanece a la espera de un nuevo proyecto después de ser cesado en el Real Oviedo el pasado 14 de diciembre del 2025. Con la incógnita de varios banquillos tanto en LALIGA EA SPORTS como en LALIGA HYPERMOTION, el técnico barcelonés aguardaba hasta que llegase alguna oferta, en la que preferiblemente empezar de cero con la pretemporada, y en un club con una filosofía de juego ofensiva y con jugadores que se adapten a su modelo. En este sentido, al exentrenador oviedista se le ha presentado una nueva oportunidad en el horizonte tras lo sucedido con Martín Demichelis: el RCD Mallorca.

Y es que, según adelanta El Negro González en Radio Marca Baleares, el conjunto balear ya tiene cerrada la llegada de Luis Carrión. La inminente salida del argentino rumbo al RB Leipzig, previo pago de su cláusula de rescisión, ha obligado a Pablo Ortells, presidente del conjunto bermellón, a acelerar la contratación de un entrenador. Es ahí donde la entidad ha puesto sus ojos en el barcelonés, dado el grato recuerdo que dejó en el Real Oviedo en su etapa de LALIGA HYPERMOTION, donde logró implantar un sistema de fútbol asociativo y de ataque. Eso es justamente lo que buscan en el RCD Mallorca.

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La imposición del RCD Mallorca a Luis Carrión sobre su cuerpo técnico para firmar

De este modo, el anuncio de Luis Carrión se efectuará de manera posterior al comunicado del pago de la cláusula de rescisión de Martín Demichelis por parte del RB Leipzig. Sin embargo, según la citada información, el Mallorca le instaría a no contar con su cuerpo técnico anterior, el cual fue cesado a su misma vez en el Real Oviedo, implantando en el área técnica a diversos trabajadores del organigrama del club.

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De este modo, el RCD Mallorca ha actuado con celeridad ante las noticias de que el RB Leipzig ha decidido pagar la cláusula del entrenador, fijada en torno a los 2.5 millones de euros. Con las espaldas ya cubiertas ante la decisión, la cual está tomada y solo falta que se haga efectivo el pago, el conjunto balear tendrá nuevo técnico para tratar de ascender tras su descenso a LALIGA HYPERMOTION.