Celia Pérez 13 JUN 2026 - 19:22h.

El nuevo técnico ha dejado claro que quiere un equipo competitivo

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Julián Calero ha sido presentado este viernes en el Carlos Tartiere como entrenador del Real Oviedo para liderar el nuevo proyecto en LALIGA Hypermotion. El nuevo técnico ha dejado muy claro desde primera hora que quiere un equipo competitivo y aprieta a la dirección deportiva para encontrar los refuerzos necesarios este verano, en el que tres nombres cobran fuerza sobre el resto.

Según publica La Nueva España, el club carbayón en estos momentos trabaja en tres frentes como son Aisar, Atienza y Samu Rodríguez. El primero de ellos es el que está más cerca de producirse. Sería el recambio de un Lucas Ahijado que parece no haber aceptado la propuesta de renovación del Real Oviedo y todo ello acercaría más aún al futbolista procedente del Ceuta. Aisar ha rescindido con el cuadro ceutí y tendría un acuerdo verbal con los asturianos.

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Otro de los nombres que trata de conseguir Calero es de Atienza. Conseguir al pivote no será nada fácil ya que hay más equipos interesados en él, teniendo en cuenta al propio Burgos, que quiere conseguir su renovación. Aún así la dirección deportiva carbayona ha hablado varias ocasiones y espera que la llegada del nuevo entrenador sea un factor importante para el jugador.

Además, el Oviedo también sigue desde hace meses a Samu Rodríguez. El lateral del Alcorcón es uno de los objetivos, pero tocaría negociar con su club para tratar de alcanzar un acuerdo. Solo le queda un año por delante y eso podría facilitar un poco las cosas, aún así está todo en el aire y los asturianos siguen rastreando el mercado por si no saliera la operación.

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Ellos son algunas de las líneas que se están tanteando en un club que ahora, ya con Julián Calero al mando, tratará de redefinir una plantilla de garantías para Segunda.