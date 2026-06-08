El Oviedo quiere subir el nivel defensivo con tres fichajes: una fórmula en común

Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 21:13h.

El equipo azul sigue centrado en la llegada de Julián Calero

El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic

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El Real Oviedo afronta la recta final del casting del banquillo. Desde la dirección deportiva azul pusieron sobre la mesa el nombre de Julián Calero y México acabó dando el visto bueno. La operación aún no está cerrada pero todo hace indicar que habrá fumata blanca próximamente. Una incorporación capital para el nuevo proyecto carbayón, pero que no frena movimientos en el mercado de fichajes.

Desde hace semanas, Agustín Lleida y su equipo de trabajo buscan elevar el nivel defensivo del Oviedo. El eje de la zaga quiere reforzarse y ahí interesa el nombre de Fernando Calero. Aunque no es la única incorporación que pretende realizar el club azul para reforzar esta faceta del juego.

Los tres fichajes que quiere el Real Oviedo para subir el nivel defensivo

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, avanza en exclusiva el interés carbayón en Miguel Atienza. El capitán del Burgos CF, uno de los centrocampistas de corte defensivo mejor valorados en la pasada LALIGA Hypermotion, está en el radar para mejorar el juego sin balón del conjunto azul.

Además, La Nueva España aporta otro nombre que se suma a esta apuesta de reforzarse de mediocampo hacia atrás por parte de la dirección deportiva. Se trata de Samu Rodríguez, joven lateral izquierdo de la AD Alcorcón que llegaría al Carlos Tartiere para competir con Rahim Alhassane.

El caso del centrocampista se antoja el más complicado, pues cuenta con mercado en la categoría de plata con el Granada CF como principal rival por su incorporación. Sin embargo, dos de estos tres fichajes para demarcaciones defensivas del plantel carbayón cuentan con una fórmula en común.

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Fernando Calero ya ha finalizado oficialmente su vinculación con el RCD Espanyol, mientras que Miguel Atienza finaliza contrato con el Burgos el próximo día 30. El caso más especial lo encarna Samu Rodríguez, por el que habría que afrontar un traspaso, aunque no muy elevado. Tres posibles incorporaciones a bajo coste... y tres opciones que no son las únicas sobre la mesa de una dirección deportiva que, de momento, pone el foco en lo defensivo.