Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 20:07h.

Piden más ayuda al club rojiblanco en los alrededores

El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic

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El Athletic Club, en voz de Jon Uriarte y Mikel González, realizará el tradicional balance deportivo de la temporada este martes. Presidente y director de fútbol responderán a las preguntas de los medios presentes en la sala de prensa de San Mamés. Una oportunidad única para conocer nuevos detalles de Edin Terzic, las notas de la campaña doméstica o posibles avances en la planificación. Y quizás también sean cuestionados por el palo y aviso que han recibido en sus alrededores.

Imanol de la Sota, con motivo de su flamante renovación en el Barakaldo CF hasta 2027, ha tomado la palabra este lunes. El técnico y también socio del Athletic Club respondió a los 'cero' futbolistas cedidos desde Lezama a Lasesarre en la última temporada.

Palo y aviso al Athletic Club por su política de mercado

El entrenador del Barakaldo propinó un palo al club rojiblanco y reflexionó sobre su apoyo a los clubes de la provincia: "Yo creo que debería haber una apuesta... más fuerte. Si de verdad se habla que el Athletic es el fútbol vizcaíno, de ayudar al fútbol vizcaíno de que crezca. El Athletic es lo que es en Vizcaya, pero debe estar para ayudar también. No solo para cuando las cosas le interesan sí, y cuando no le interesan, no. Lo hablo como socio del Athletic, como socio del Barakaldo y como aficionado al fútbol vizcaíno".

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Siguiendo en esta línea de declaraciones, Imanol de la Sota también lanzó un aviso a futuro: "He trabajado en el Athletic muchos años y creo que se podía ayudar más al fútbol vizcaíno cuando lo necesita. Y que sería muy bueno para el Athletic porque cuando el fútbol vizcaíno ha estado fuerte de verdad es cuando más fuerte ha estado el Athletic. Entonces, si te vas a la historia del Athletic, seguramente cuando ha estado fuerte fuerte de verdad es cuando el fútbol vizcaíno ha estado fuerte de verdad cuando algún club ha estado en Segunda División y creo que ese es el camino. Pero te vuelvo a repetir, es una opinión como socio del Athletic que soy".