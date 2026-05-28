Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 07:53h.

El técnico se está implicando desde la distancia

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El Athletic Club se marchó a las vacaciones de verano con mucho trabajo por hacer. Finalizada la etapa de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés, Edin Terzic comienza a trazar sus primeras decisiones importantes. Antes de oficializarse su fichaje por la entidad bilbaína, el preparador germano ya tomaba partido en algunas de las tareas de mercado de Mikel González y su equipo de trabajo. El de Menden da un paso más en estas labores y adelanta trabajo con quizás las cinco grandes dudas rojiblancas.

La primera plantilla sufrirá cambios. Ibaigane quiere corregir los resultados del último curso, y aún siendo conscientes del limitado mercado al que puede acudir, está dispuesto a escuchar las peticiones del nuevo entrenador.

En este sentido, Terzic, de la mano de Mikel González, deberá evaluar las tres grandes opciones que maneja el Athletic para el centro del campo (Unai López, Iván Martín y Urko González de Zárate). A la espera de avances por posibles incorporaciones, el entrenador rojiblanco adelanta trabajo con cinco dudas. Eso sí, hay un caso especial.

Edin Terzic adelanta trabajo con cinco dudas de mercado en el Athletic

En su estudio a distancia de la plantilla, que deberá profundizar con una pretemporada que desea cargar de partidos en busca del éxito en su toma de decisiones, Edin Terzic sabe que son cinco las grandes dudas de mercado que debe resolver. En la plantilla del pasado curso también tiene que resolver algunos casos, pero el técnico ha avanzado por los que deben regresar.

Según informa Onda Vasca, el técnico alemán ha adelantado trabajo con los cedidos y se ha puesto en contacto con todos ellos. De esta forma, el nuevo inquilino del banquillo de San Mamés concentra el debate en cinco activos que deberán conocer si siguen o no en el Athletic: Julen Agirrezabala, Hugo Rincón, Peio Canales, Beñat Gerenabarrena y Unai Vencedor.

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Hay un caso especial

Entre los citados hay un caso especial. La temporada de la mayoría está decidida, pero Beñat Gerenabarrena se juega mucho este fin de semana. En la última jornada de LALIGA Hypermotion, el CD Castellón deberá confirmar su presencia en los playoffs de ascenso a la élite nacional. De conseguirlo, el centrocampista seguirá alargando su temporada y luchando por el ascenso. De su éxito deportivo en las próximas semanas dependerá en parte la decisión final de Edin Terzic.