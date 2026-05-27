Eder Sarabia se rompe en Elche al recordar la salida de su padre del Athletic

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 14:07h.

El técnico ilicitano no pudo contener las lágrimas con el affaire Clemente-Sarabia

Eder Sarabia se va del Elche y confirma su futuro: "Seguramente estén decepcionados"

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Este miércoles se ha vivido una mañana muy dura en la sala de prensa del Martínez Valero. Tras el sorprendente adiós de Eder Sarabia, el centrocampista Aleix Febas, prácticamente cerrado por el Celta de Vigo, siguió el mismo camino. La comparecencia del técnico fue más extensa y terminó su discurso con lágrimas en los ojos. Tras conseguir la permanencia con el Elche CF, el bilbaíno apuesta por parar un tiempo. Una decisión que le recordó a la de su padre Manu Sarabia.

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Ante la atenta mirada de los medios de comunicación, Eder Sarabia afirmó que dejaba los banquillos por unos meses para centrarse en su vida personal. Su familia, amigos y entorno cercano merecen más tiempo a ojos del entrenador, aunque la decisión no ha sido nada sencilla.

De hecho, como expuso el propio técnico, este momento le hizo recordar al que vivió hace bastantes años con su padre Manu Sarabia y el affaire con Javier Clemente. Tras casi 400 encuentros oficiales como zurigorri, dos Ligas, una Copa y una Supercopa, al internacional le llegó el momento de decir adiós. El autor del tanto en Estambul en 1985 sabía que no volvería a jugar en el Athletic y tuvo que comunicárselo a su familia. Ahora, Eder Sarabia recuerda ese momento desde Elche.

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Eder Sarabia se rompe al recordar la salida de su padre del Athletic

Hilándolo con la noticia que tenía que comunicar ahora a su hija pequeña, el extécnico ilicitano recordó aquel momento con su padre: "Estaba... saliendo de casa estaba pensando, es verdad que la niña todavía es muy pequeña, pero como se lo vamos a explicar. Me acuerdo cuando mi aita salió del Athletic que nos juntó un día en la cama, es verdad que nosotros éramos más mayores, a decirnos que ya no iba a volver a jugar en el Athletic. Nosotros no éramos capaces de entenderlo".

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Su reflexión terminó con un discurso de cariño hacia el Elche y su afición: "Bueno, la niña todavía no es tan consciente porque tiene casi 3 añitos, pero sigue queriendo jugar al fútbol, sigue queriendo ponerse la camiseta del Elche, se la presta también a su hermano porque ella tiene dos. Y lo vamos a llevar dentro siempre, es que eso está claro".

"Estamos totalmente agradecidos, hemos sido unos privilegiados, y bueno, también estoy convencido de que ellos van a tener esa conexión en un futuro cuando sean más mayores de querer venir aquí, de conectar con esto que hemos vivido y vamos a ser siempre unos aficionados de este club, de este equipo y de esta gente".