El Chelsea se lo deja claro al FC Barcelona con el fichaje de Joao Pedro

Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 11:16h.

No es una cuestión de dinero para el conjunto londinense

Así va el culebrón Julián Álvarez con su visto bueno y los 150 millones euros que pide Gil Marín

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El viaje de Deco y Bojan Krkic para negociar por Joao Pedro ha traído consigo el avance en las negociaciones con Anthony Gordon, delantero del Newcastle. Sin embargo, las conversaciones con el Chelsea por el delantero habrían sido bastante tensas y habrían dejado clara su postura al FC Barcelona.

En este sentido, según adelanta Fabrizio Romano, el Chelsea le ha manifestado al conjunto barcelonista que no tiene ninguna intención de negociar con el FC Barcelona por Joao Pedro. El conjunto londinense considera intransferible al delantero brasileño, y un eje para el proyecto londinense de los próximos años. De este modo, el carioca seguirá ligado a los blues y se espera que sea una pieza fundamental en el proyecto que liderará Xabi Alonso.

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Asimismo, el Chelsea habría reconocido que no se trata de una cuestión de dinero o del valor de mercado del jugador. Más allá de que el Barcelona pueda pagar más o menos debido a su difícil situación económica, el conjunto londinense no quiere desprenderse del jugador a ningún costo.

Joao Pedro, el favorito del Barcelona para suplir a Lewandowski

A sus 24 años, este delantero de 1.86 metros de altura ha sumado un total de 20 goles y nueve asistencias en 50 partidos, sumando Premier League, UEFA Champions League, FA Cup y EFL Cup. Unos números que evidencian su eficacia y similares a los de Robert Lewandowski, a quien Hansi Flick le ha pedido un sustituto de manera urgente, colocándolo como la máxima prioridad del conjunto culé en el mercado de fichajes.

Así las cosas, el FC Barcelona tendrá que buscar otras opciones para reforzar la delantera. Al mencionado interés en Anthony Gordon también se suma el tira y afloja con el Manchester United por Marcus Rashford, se une la posibilidad de recuperar a Jan Virgili por un módico precio. Para ello, el club tendrá, primero, que salir de la situación que atraviesa y regresar a la regla 1:1. Algo que se espera que suceda con la compra definitiva de Ansu Fati por parte del AS Mónaco y la liberación de algún salario importante como el de Marc-André ter Stegen.