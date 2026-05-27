Así va el culebrón Julián Álvarez con su visto bueno y los 150 millones euros que pide Gil Marín

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 08:34h.

El delantero argentino apunta a ser uno de los grandes culebrones del verano

Nombran a Julián Álvarez mejor jugador del año en el Atlético y la afición estalla: "No supera a Fede Viñas"

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Un día tras otro, Julián Álvarez no para de centrar todas las miradas. Con su futuro en el aire en el Atlético de Madrid, en un runrún continúo de rumores y pretendientes como el PSG y el Barça, en el club rojiblanco comienza a cansarse de la situación. Tanto es así que ya le ha dado un aviso para que no alargue más de lo deseado su decisión, aunque la postura del club es clara.

A pesar de que el ariete argentino quiere salir en verano porque entiende que quiere ir a otro club le permitiría dar un salto en su carrera, lo cierto es que el montante que piden en el Metropolitano es una cifra difícil de asumir para la gran mayoría de equipos. Anoche lo explicó largo y tendido Pedro Fullana en . "Lo que sí sabíamos era que el tema se estaba moviendo, que Julián, su futuro en su cabeza se lo imaginaba lejos del Atlético de Madrid. Por eso en el Atlético de Madrid tenían la creencia de que Julián se quería marchar, por todos los movimientos que había por detrás, por todo lo que sabía que se estaba moviendo en cuanto agentes, intermediarios, apoderados de clubes que ya estaban sondeando la opción. Ya contamos que Julián había dado el ok a la operación salida", comenzó apuntando.

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"¿Por qué da el ok? Porque Julián, si bien es feliz en el Atlético de Madrid, quiere vivir en España, está contento en Madrid, quiere dar un salto en su carrera. Él entiende que va a crecer mucho más en otro equipo en un perfil del FC Barcelona, que es a donde el quiere ir, o el PSG. Le van a dar mas títulos y un mayor crecimiento personal", añadió.

"A partir de aquí, el Atlético lo tiene muy caro. Julián ha sido un fichaje estelar, un fichaje muy caro y, si se va, es con un montante en torno a 150 millones de euros. Es la cifra que ha puesto directamente Gil Marín, que es el que ha hablado directamente al Barcelona", añadió.

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La sensación que tienen en el cuadro rojiblanco es que Julián quiere salir y por ello el Barça ya está dando los primeros pasos para tantear su llegada a la Ciudad Condal. El problema es que desde el Camp Nou no tienen capacidad económica para hacer un gran desembolso, algo que el PSG sí que puede acometer.