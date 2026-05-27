Chimy Ávila, el precio de su cláusula de salida del Betis y la opción de Rosario Central

Lucas Gatti Argentina, 27 MAY 2026 - 07:26h.

Se va a cambio de un valor aproximado de 50.000 euros

Pablo García, Chimy Ávila, Bakambu y la renovación de la delantera del Betis

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Chimy Ávila se irá del Betis en el próximo mercado de fichajes. El delantero argentino no viene sumando muchos minutos en cancha y deberá seguir su carrera en otro lugar. Según pudo averiguar ElDesmarque, el futbolista quedará libre debido a la cláusula que existe en el contrato que activará el club para desprenderse del delantero el próximo 30 de junio. La entidad bética ejecutará ahora esa opción unilateral acordada desde hace dos años y medio, cuando se cerró su pase procedente de Osasuna.

Ávila, de 32 años, fue informado este martes de que el equipo verdiblanco no lo mantendrá en su plantel a cambio del pago de una parte de su vínculo de la próxima campaña, por lo que ahora podrá buscar equipo con el pase en su poder. En Heliópolis, le comunicaron que no continuará, ya que el entrenador chileno, Manuel Pellegrini, no lo tuvo en cuenta durante los primeros seis meses. Y por ende, no contará con él para arrancar la temporada 2026/27. A raíz de esto, le van a rescindir el contrato de manera unilateral, ya que finaliza en junio de 2027. “Hoy, en un 99 por ciento, está fuera del Betis”, cuentan desde su entorno.

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El futbolista quiere tener más rodaje y no ve con malos ojos dejar Betis para continuar en otro club. Lo único que quiere es jugar y por eso, llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia verdiblanca para rescindir su contrato que tiene fecha de vencimiento en junio 2027.

En febrero pasado, el delantero fue clave en la remontada frente al Valencia al anotar un gol de penal para conseguir el empate transitorio. Luego, sufrió una lesión muscular. En abril regresó para disputar el cierre del torneo. A partir de su recuperación, sumó minutos de manera intermitente, actuando tanto de titular como revulsivo en ataque.

Su llegada al Betis

El oriundo de Santa Fe (Argentina) lleva desde 2017 en LaLiga Sports tras su llegada al Huesca procedente de San Lorenzo de Almagro, donde disputó 53 partidos oficiales y marcó 2 goles. En conjunto verdiblanco, desembarcó desde Osasuna en enero de 2024, y acumuló 68 compromisos oficiales en los que sumó ocho goles y dio cinco asistencias. En esta campaña, ha sumado 1.020 minutos divididos en 30 encuentros de LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League, con tres tantos convertidos.

En enero 2024, el Betis pagó alrededor de 4,7 millones de euros por el atacante argentino, una cifra que posteriormente aumentó debido a distintas variables relacionadas con partidos disputados.

Dentro de aquel acuerdo, ambas partes incluyeron una cláusula que permitía al club romper el contrato antes de su último año, a cambio de un valor aproximado de 50.000 euros, cantidad que el verdiblanco abonará ahora para formalizar la salida del jugador.

El futuro de Chimy Ávila podría estar en Argentina.

En el pasado mercado de fichajes, el Chimy Ávila estuvo en el radar de Boca Juniors, que pretendía incorporar un centro delantero. Si bien desde el club argentino no hicieron un ofrecimiento formal, sí consultaron condiciones porque era del gusto del presidente, Juan Román Riquelme.

En junio, habrá que ver si Boca va a la carga por un delantero y podría nuevamente surgir el nombre del Chimy Ávila. Pero también, otra posibilidad firme podría ser la de Rosario Central, ya que su hermano Gabriel juega allí.