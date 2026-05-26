Las notas del Betis en la temporada 2025/26: dos matrículas y varios señalados

Álvaro Borrego 26 MAY 2026 - 22:08h.

Ez Abde y Fornals, los mejores, seguidos de Cucho y Antony; Deossa, Chimy o Riquelme, los grandes señalados

Pablo García, Chimy Ávila, Bakambu y la renovación de la delantera del Betis

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El Real Betis Balompié cierra una de las temporadas más extrañas que se recuerdan en la última década. La vuelta a la Champions League 21 años después debería ser hito suficiente para recordar esta como una de las campañas más prolíferas de la historia de la entidad, pero las formas de la eliminación en la Copa del Rey y, sobre todo, la dolorosa derrota sufrida contra el Braga en la Europa League, acompañada de las tiranteces o dudas levantadas alrededor del proyecto, han dejado cierto sabor agridulce entre los aficionados. Sea como fuere, estas máculas no deben empañar el hito logrado por los de Manuel Pellegrini en la competición doméstica, lo que permitirá al club codearse la próxima temporada con los equipos más importantes del planeta.

La nota global del equipo es un notable con matices, con versiones (o formas) muy diferenciadas en las tres competiciones. En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de todos los jugadores béticas.

Porteros

Álvaro Valles (7): Perdió un año de su vida y renunció por momentos a sentirse profesional por tal de cumplir el sueño de su vida. Le costó arrancar, por la alternancia en la portería, pero ha terminado siendo una de las grandes figuras del equipo. Se quedó a dos porterías a cero del mejor registro del club en dos décadas. Con más aciertos que errores, ha demostrado ser un portero regular y tener un repertorio exquisito de intervenciones, aunque debe corregir errores puntuales que le cuestan caro al equipo.

Pau López (5): Su parada contra el Espanyol ha sido una de las imágenes de la temporada. Por momentos fue indiscutible, pero la pérdida de regularidad le lastró también su confianza. La eliminatoria contra el Braga condena su año.

Adrián San Miguel (3): Amén de su partidazo contra el Levante, ya sin objetivos en juego, aquella eliminatoria frente al Atlético de Madrid, donde lo hizo casi todo mal, condenó su temporada.

Defensas

Héctor Bellerín (6): Dejó muchas dudas durante varios tramos de temporada, condicionado también por las lesiones, pero ha terminado siendo uno de los mejores. Incansable, destacado por su capacidad para repetir esfuerzos, guardándose bien atrás y sumando con criterio en ataque. Por momentos -en el tramo final- recordó a su mejor etapa.

Aitor Ruibal (8): Es ese futbolista que todo entrenador quiere tener en su plantilla. El ejemplo perfecto del manquepierda. Un tipo que salió del barro. Que picó piedra hasta llegar a la élite. Nadie le regaló nada. Todo se lo ha ganado él. Sacrificio. Entrega. Corazón. El soldado ideal. Empezó como delantero, brilló como extremo y cumplió como lateral. No se le puede reprochar nada al que lo da todo.

Ángel Ortiz (6): La eterna sensación de ser un futbolista que debe y merece tener mucho más protagonismo. En cada ocasión importante siempre fue la última opción para el entrenador, pese a demostrar por momentos ser mucho más fiables que sus compañeros de posición. Debe ganar musculatura y saber manejar mejor el cuerpo, pero merece una nueva oportunidad.

Marc Bartra (6): En su línea. Con luces y sombras, no ha logrado encontrar la regularidad. Por momentos brillante, por momentos errático, incluso perdiendo el puesto. En cualquier caso, su compromiso con la entidad es innegable.

Diego Llorente (5): Desde que salió de la lesión no ha vuelto a ser el mismo. En distancias cortas es buenísimo, pero futbolistas de su calado necesitan regularidad y este año se le ha notado falto de ritmo, con errores impropios en él.

Natan (7): El mejor de la retaguardia. El más utilizado por Pellegrini. Más de 3.700 minutos. Si bien sigue teniendo errores conceptuales o desconexiones que le retratan, su crecimiento sigue siendo vertiginoso. Corpulento, imperial en los duelos, intuitivo, hábil en el cuerpo a cuerpo... Lo ha jugado todo.

Valentín Gómez (5): Hay que darle un voto de confianza por ser su primer año en Europa, pero como central no ha mejorado lo que había. Dejó buenas actuaciones al principio y como lateral ha sido una opción fiable, pero debe mejorar muchos conceptos. Los balones por alto, las transiciones a la espalda, el cuerpo a cuerpo...

Ricardo Rodríguez (4): Que un futbolista que está a punto de cumplir 34 años sea indiscutible en un Betis de Champions dice mucho y mal del nivel de la posición. La ley del mínimo esfuerzo. Complicaciones ninguna, coberturas ofensivas costadas y a fajarse como podía en defensa. Cumplidor pero no al nivel de lo que exige este proyecto.

Junior Firpo (3): Una de las grandes decepciones de la temporada. Venía en su mejor momento, después de ser considerado el mejor lateral de la Championship, pero las lesiones (4) han lastrado su temporada. Y cuando jugó no estuvo al nivel esperado.

Centrocampistas

Amrabat (4): Suspenso. A futbolistas súper élite como él hay que exigirle lo máximo y por momentos ocurrió todo lo contrario. Las lesiones, la polémica de la Copa África, su regreso tardío, el golpe con Isco... y el penalti contra el Braga en la vuelta.

Marc Roca (4): Actuaciones puntuales notables, pero un año regular tirando a malo. Con todo ha sido el octavo futbolista más utilizado por el entrenador.

Sergi Altimira (5): Ha disputado 1.000 minutos menos que la temporada pasada. Uno de los grandes 'olvidados' del entrenador, pese a que sus condiciones son cuando menos esperanzadoras y por momentos haya ofrecido un nivel notable. No termina de asentarse y no parece que lo vaya a lograr. Puede ser una de las primeras ventas del verano.

Fidalgo (5): Cayó de pie en Heliópolis. Le dio una cara diferente al equipo en sus primeras semanas. Esfuerzo, ritmo alto, presión, compromiso... pero pasó de ser titularísimo a caer al ostracismo. Un futbolista polivalente con ciertas virtudes, pero no lo suficiente para marcar las diferencias. Solo 749 minutos.

Nelson Deossa (2): Tiene las mismas condiciones para ser una estrella mundial que actitudes para ser un juguete roto o terminar estrellado. Condicionado, eso sí, por los problemas físicos y de adaptación. El desembolso del Betis (12 millones) le hace ser un fiasco importante.

Riquelme (3): Una de las grandes decepciones de la temporada. Por compromiso no será. Lo intenta, le pone alma y nunca tuvo una mala palabra, pero lo cierto es que ha dejado muchas dudas. La confianza en su posición es feroz y el que escribe piensa que partir desde el extremo le hace un flaco favor, pero la realidad es que en los minutos que ha disputado no ha demostrado merecer más. Una buena segunda mitad en Gerona, algún chispazo en la Copa del Rey... pero poco a la hora de la verdad.

Lo Celso (3): Es verdaderamente impotente verlo sobre el campo. Las formas, la poca tensión, sus desconexiones... Cuanto toca el balón siempre da la sensación de poder ofrecer cosas distintas, porque su calidad lo hace un jugador único, pero lo empaña todo con su actitud sobre el campo. Llamado a echarse al equipo a la espalda por la lesión de Isco, su rendimiento distó mucho de lo esperado.

Pablo Fornals (10): Tenía que ser él. Pablo Fornals. El alma máter de esta temporada, el que emergió cuando más lo necesitaba el equipo. El del gol en el derbi. Tenía que ser él quien devolviese al Betis a la Champions. Nadie lo quería como él. El premio al sacrificio. Al trabajo, al esfuerzo. A la humildad, al coraje. Él mismo confesó que hasta le "quitó tiempo" a su familia para cuidarse mejor. 3.700 minutos. Ni una sola lesión.

Isco Alarcón (5): Ha sido el año más difícil de su carrera, pero el fútbol se la debía. Llegó al Betis para recuperar la ilusión, sentirse querido e importante. El club le dio todo y él puso el resto. Desde que volvió de la lesión su equipo se levantó. Isco Alarcón, el capitán del barco de la Champions.

Ez Abde (10): Es el principal activo de este Betis. Su explosión es consecuencia directa de tomar mejores decisiones, ser más regular en los partidos y sobre todo saber cuándo tomarse ese punto de pausa clave. 15 goles y 14 asistencias. Su temporada es un escándalo.

Antony (8): Su situación es un tanto compleja de analizar. Los problemas de pubis han condicionado su año y por momentos se le vio falto de chispa y con evidentes problemas de ritmo. Aun así su compromiso es encomiable y sus números todavía mejores. 14 goles y 11 asistencias. Mejores números que seis de los ocho atacantes que se ha llevado Ancelotti al Mundial.

Delanteros

Chimy Ávila (0): Que en pleno 2026 haya tenido por momentos un rol importante en este Betis es un lunar imperdonable.

Bakambu (2): Que en pleno 2026 haya tenido por momentos un rol importante en este Betis es un lunar imperdonable.

Cucho Hernández (9): Es un delantero distinto. No es especialmente alto (1,75) pero va bien de cabeza y sí es uno de los más listos de la clase a la hora de leer los espacios, abrirlos para sus compañeros, jugar de espaldas, tocar al mejor situado y marcar diferencias. A sus veintisiete años, Juan Camilo Hernández ha sido el máximo goleador del Betis y, pese a la cantinela de que al equipo bético le hacía falta un delantero, lo que es cierto que le haría falta otro o de otro perfil, pero más por complemento que por carencias del colombiano. 15 goles.